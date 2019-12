Groenten en fruit in de winkel vervuild met restanten van schadelijke bestrijdingsmiddelen HLA

10 december 2019

09u11

Bron: Trouw 36 Milieu Op fruit en groente in de winkels zijn restanten van bestrijdingsmiddelen te vinden die kunnen leiden tot medische problemen. Vooral op producten van buiten de Europese Unie worden overschrijdingen van de toegelaten hoeveelheid restanten teruggevonden, maar ook fruit en groenten uit Spanje scoren slecht. Dat schrijft de Nederlandse krant Trouw na analyse van meetresultaten van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA).

Trouw liet de meetresultaten analyseren van ruim drieduizend monsters die de NVWA in 2017 nam van producten die in Nederland worden verkocht. In 21 procent van de groenten en 19 procent van het fruit werden resten van hormoonverstoorders gevonden, net als in 28 procent van de monsters van kruiden. Soms meerdere in één product.

De chemische stoffen kunnen de hormoonbalans in het lichaam aantasten en worden in verband gebracht met onvruchtbaarheid, aangeboren afwijkingen, overgewicht, diabetes, ADHD en autisme. Vooral zwangere vrouwen en baby’s zijn kwetsbaar. Sinds 2009 is in de EU een verordening van kracht waarin is bepaald dat consumenten uit voorzorg niet blootgesteld mogen worden aan hormoonverstorende stoffen. Maar die regel wordt niet nageleefd, stelt een Europese milieukoepel vandaag.

Producten van buiten de EU en Spanje

Vooral in producten van buiten de Europese Unie werden overschrijdingen gevonden. Maar ook EU-lidstaat Spanje scoorde opvallend slecht: in de lijst van landen met de meeste vervuilde producten staat het land op de dertiende plaats. De lijst wordt aangevoerd door de Dominicaanse Republiek, Oeganda en Kenia. In ruwweg de helft van de monsters van producten uit deze landen zijn hormoonverstorende stoffen gevonden.

Ook op producten die in Nederland zijn geteeld, werden hormoonverstorende chemicaliën gevonden. Zoals in chilipepers (in 20 procent van de monsters), komkommers (18 procent van de monsters), appels (12 procent), spruitjes (11 procent) en aardbeien (9 procent).

“Aanval op de gezondheid van Europese burger”

In een rapport dat milieuorganisatie Pan Europe vandaag publiceert krijgt de Europese Commissie het verwijt dat er sinds 2011 meer dan 180 bestrijdingsmiddelen op de markt zijn toegelaten zonder dat ze zijn getest op risico’s voor het hormoonsysteem. De EU bepaalde in 2009 dat hormoonverstorende stoffen niet in voedsel mogen zitten. Volgens Pan Europe is die verordening een dode letter.

De milieuorganisatie spreekt van “een aanval op de gezondheid van Europese burger”. Pan Europe onderzocht 33 bestrijdingsmiddelen die voor tien jaar werden goedgekeurd door de EU. Op twee na zijn deze pesticiden geen van alle onderzocht op risico’s van verstoring op de hormoonhuishouding bij mensen.

Een woordvoerder van de Europese Commissie laat aan Trouw weten dat diverse pesticiden die de milieugroep bekeek op de markt werden toegelaten voordat nieuwe wetenschappelijke tests op hormoonverstorende stoffen werden ontwikkeld. De woordvoerder wijst erop dat één van de door Pan Europe onderzochte bestrijdingsmiddelen binnenkort van de markt zal worden gehaald.