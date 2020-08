Groen: “Te weinig zicht op wat er gebeurt met plastic afval” IB

31 augustus 2020

06u54

Bron: Belga 0 Milieu Vlaanderen heeft te weinig zicht op wat er gebeurt met afgedankt plastic dat geëxporteerd wordt. Dat klaagt Vlaams parlementslid van Groen Mieke Schauvliege aan. "Stop met de export van plastic afval naar landen die niet in de gaten houden wat er precies mee gebeurt", zegt ze. "Laten we van Vlaanderen en de Vlaamse havens een draaischijf maken voor materialenstromen en recyclageactiviteiten."

Interpol rapporteerde vorige week dat plastic afval almaar meer illegaal verscheept, gestort, gedumpt of verbrand wordt sinds China in 2018 de import van plastic afval uit andere landen verbood. China werd overspoeld: zowat 45 procent van het wereldwijd afgedankte plastic kwam er terecht.

Mieke Schauvliege klaagt naar aanleiding van het nieuws aan dat Vlaanderen te weinig zicht heeft op wat er gebeurt met kunststofafval dat geëxporteerd wordt. Midden juni stelde ze daarover nog een schriftelijke vraag aan minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA).

“De minister gaf toe dat er lacunes zijn in wat de overheid weet. Afvaltransporten binnen Vlaanderen worden tot vandaag vergezeld van een papieren formulier dat niet gedeeld hoeft te worden met de overheid, zo blijkt uit het antwoord. Ook voor grensoverschrijdend transport van plastic afval is dat meestal zo", zegt het Groen-parlementslid. "Ik leid hieruit af dat ons plastic afval té gemakkelijk van de radar kan verdwijnen. In tijden van digitalisering is dat absurd."

Meer afval in Vlaanderen verwerken

Daarom is een goed werkend, transparant systeem noodzakelijk, vindt Schauvliege. "Europa legt op om vanaf 2022 te rapporteren over de productie van afval van huishoudens en bedrijven. Hoewel Vlaanderen een eerste digitaal registratiesysteem voor binnenlandse transporten van afval plant tegen 2022, blijft internationale export onder de radar", zegt ze. "Vaak staan die afvalstromen te boek als 'gerecycleerd', terwijl we amper controleren of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Vlaanderen moet een versnelling hoger schakelen om zicht te krijgen op de verschillende afvalstromen die vertrekken naar het buitenland. En we moeten ambiëren om veel meer afval in Vlaanderen zelf te verwerken.”