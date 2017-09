Groen over energieberekening Tommelein: "Dit is cijfermatig broddelwerk" kv

Bron: Belga 0 BELGA Vlaams minister van Energie Bart Tommelein Milieu Zal Vlaanderen de doelstellingen voor hernieuwbare energie voor 2020 halen en klopt de bijhorende rekening van minister van Energie Bart Tommelein? Oppositiepartij Groen en onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum zijn ervan overtuigd dat de berekening van Tommelein verkeerd is. De Open Vld-minister spreekt dat tegen. "De rekening klopt", zo herhaalde hij meermaals.

Ook met alle wind-, zonne en warmteplannen blijft er voor Vlaanderen voorlopig een kloof van 1.400 GWh om in 2020 de doelstellingen rond hernieuwbare energie te halen. Dat staat vandaag te lezen in een nota die energieminister Tommelein aan het parlement heeft bezorgd.

Broddelwerk

Volgens Groen-fractieleider Björn Rzoska en onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum bewijst de nota dat de berekeningen niet kloppen en dat de Vlaamse regering de vooropgestelde ambities zal missen.

"Dit is geen becijferd plan. Dit is cijfermatig broddelwerk en een schande voor een minister van Financiën en Begroting", aldus Rzoska. Collega Sanctorum vulde aan: "Ik heb nog nooit zo zwart op wit gelezen dat de minister de handdoek in de ring gooit op het vlak van klimaatdoelstellingen. In de nota zegt u letterlijk dat we het niet zullen halen. Ik hou wel van voluntarisme, maar dit is de handdoek in de ring gooien."

Extra inspanningen nodig

Volgens minister Tommelein klopt zijn berekening wel. Hij ontkent niet dat er ondanks alle ambitieuze plannen nog een gat van 1.400 GWh of 5 procent bestaat om de doelstellingen te halen. Maar dat gat kan volgens hem perfect gedicht worden door het plaatsen van 150 extra windmolens en 3 miljoen zonnepanelen.

Als iedereen, gaande van de burgers tot de bedrijven en de overheden, nog een extra inspanning doet, is het volgens Tommelein mogelijk de resterende kloof te dichten. "Ik wil die 100 procent halen. Als we in 2020 95 procent halen zal ik tevreden zijn, maar als we dan meer dan 100 procent halen, zal ik heel gelukkig zijn."