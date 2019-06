Greta Thunberg krijgt Amnesty International-prijs die ook Nelson Mandela te beurt viel KVDS

07 juni 2019

07u54

Bron: Belga 8 Milieu De Zweedse milieuactiviste Greta Thunberg (16) en de miljoenen scholieren die ze op de been kreeg om te demonstreren voor een beter klimaat, hebben een internationale mensenrechtenprijs gewonnen. Thunberg krijgt de ‘Ambassadeur van het Gewetenprijs’ van Amnesty International, waarmee ze zich schaart bij grootheden als Nelson Mandela en Malala Yousafzai.

Thunberg startte vorig jaar met een wekelijkse scholierenstaking voor het Zweedse parlement om te eisen dat de overheid actie onderneemt voor een beter klimaat. Haar staking is inmiddels een wereldwijd fenomeen, dat zich heeft uitgebreid naar landen als Brazilië, Oeganda en Australië. En ook naar ons land.





De internationale klimaatstaking van scholieren heeft de traditionele patronen van autoriteit omgedraaid en tieners een leidende rol gegeven in de strijd tegen klimaatverandering, zo klinkt het. "We zijn nederig en geïnspireerd door de vastberadenheid waarmee jonge activisten in de hele wereld ons uitdagen om de werkelijkheid over de klimaatcrisis onder ogen te zien", zei secretaris-generaal Kumi Naidoo van Amnesty.