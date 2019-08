Greta Thunberg (16) halfweg oversteek Atlantische Oceaan: “Het is als kamperen op een achtbaan” KVDS

21 augustus 2019

De Deense klimaatactiviste Greta Thunberg (16) is ongeveer halfweg haar grote oversteek van de Atlantische Oceaan en die is tot nu toe voorspoedig verlopen. Dat meldt ze zelf op Twitter. Het was wel even aanpassen aan de levensomstandigheden aan boord. “Het leven op de Malizia II (de zeilboot waarmee ze de reis maakt, red.) is als kamperen op een achtbaan”, klinkt het.

Greta vertrok vorige week woensdagmiddag vanuit de haven van het Britse Plymouth. Over een week zou ze in New York moeten aankomen, waar ze een klimaatconferentie en enkele klimaatprotesten zal bijwonen. Ze weigerde om het vliegtuig te nemen – omwille van de grote ecologische impact – en de boot was daardoor de enige optie.





Aan boord is een team van 5 personen: naast Greta en haar vader bestaat dat uit de ervaren kapiteins Boris Herrmann en Pierre Casiraghi (zoon van prinses Caroline van Monaco), en een filmmaker die een documentaire draait over de oversteek.

Zeeziek

Voor haar vertrek gaf Greta aan dat ze wel wat bang was om zeeziek te worden, maar die vrees bleek gelukkig onterecht. “Ik eet en slaap goed”, postte ze op de vierde dag. “En tot nu toe heb ik nog geen last gehad van zeeziekte. Het leven op de Malizia II is wel als kamperen op een achtbaan.” (lees hieronder verder)

Day 4. Pos 46° 20‘ N 015° 46‘ W

Eating and sleeping well and no sea sickness so far. Life on Malizia II is like camping on a roller coaster! pic.twitter.com/pf1PnqYCov Greta Thunberg(@ GretaThunberg) link

Day 6. Sunshine sailing north of the Azores! pic.twitter.com/Ao4zJp4wEy Greta Thunberg(@ GretaThunberg) link

Het zeilteam reisde tot nu toe onder “erg aangename omstandigheden”, volgens Greta. De tiener maakt gewag van “zonnig weer” en “goede wind”. Alleen de eerst nacht was “erg hobbelig”, “maar ik heb toch goed geslapen”, tweette ze toen. Er is zelfs tijd om te genieten: “Enkele dolfijnen hebben gisteravond met de boot meegezwommen”, postte ze de eerste dag al vrolijk. (lees hieronder verder)

Day 7. About halfway across the Atlantic Ocean. Very pleasant conditions. pic.twitter.com/1uRo2eomOg Greta Thunberg(@ GretaThunberg) link

Tijdens de overtocht nam ze ook even de tijd om te ‘vieren’ dat ze intussen een jaar bezig is met haar schoolstakingen. Ze spijbelt elke week om te demonstreren aan het Zweedse parlement. Deze keer stond ze met haar bord dus wel op het dek van de Malizia II.

Ze heeft overigens een sabbatical van een jaar genomen om verder actie te kunnen voeren. Die kreeg al in 150 landen navolging, onder meer in België. (lees hieronder verder)

School strike week 52.

Pos 47 degrees 17 minutes north and 13 degrees 17 minutes west #fridaysforfuture #schoolstrike4climate #climatestrike pic.twitter.com/ySAc8ZvwEy Greta Thunberg(@ GretaThunberg) link

Er kwam ook al kritiek op de oversteek. Volgens enkele Duitse kranten zou de crew van de zeilboot in New York immers vervangen worden voor de terugreis. De nieuwe crew vliegt heen met het vliegtuig en de oude crew vliegt terug. Hier lees je er alles over.