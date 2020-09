Greenpeace wil via rechter overheidssteun aan KLM terugdraaien kv

14 september 2020

00u35

Bron: ANP 0 Milieu Greenpeace Nederland spant een rechtszaak aan om het kabinet te dwingen de miljardensteun voor luchtvaartmaatschappij KLM in te trekken. De milieuorganisatie vindt dat aan de financiële noodhulp niet genoeg voorwaarden zijn gesteld om klimaatverandering tegen te gaan.

"Deze staatssteun stort ons dieper in de klimaatcrisis en dat is in strijd met de zorgplicht die de Nederlandse overheid heeft voor zijn burgers", stelt Greenpeace. De organisatie wijst op een eerdere uitspraak van de Nederlandse Hoge Raad. Die verplichtte de Nederlandse staat na jarenlange strijd door milieustichting Urgenda meer te doen tegen de uitstoot van broeikasgassen.

Greenpeace eist dat de overheid met een ander steunpakket voor KLM komt. Daarbij moet per jaar een maximaal toegestane hoeveelheid CO2-uitstoot worden afgesproken. "Dat moet dan elk jaar dalen, zodat de grote vervuiler elk jaar minder uitstoot", zegt Dewi Zloch van Greenpeace. Als het huidige noodplan voor KLM niet aangepast kan worden, moet het helemaal van tafel om plaats te maken voor een nieuw pakket.



Het kabinet maakte in juni bekend KLM te hulp te schieten met 3,4 miljard euro aan directe leningen en kredietgaranties, omdat de coronacrisis de luchtvaartmaatschappij aan de rand van de afgrond had gebracht. Gelijktijdig met die financiële steun kwam het kabinet met allerlei eisen, waaronder een fikse reorganisatie onder het personeel.

Het intrekken van de noodsteun door Nederland zou een lastig verhaal worden. Reorganisatiegesprekken tussen KLM en de vakbonden zijn al in volle gang. Daarnaast leverde de Franse regering haar eigen bijdrage met 7 miljard euro aan steun voor zustermaatschappij Air France.

Greenpeace denkt niettemin een goed verhaal te hebben voor de rechter. "We geven onszelf natuurlijk wel een kans, anders zouden we dit niet doen", aldus een woordvoerder. De overheid heeft formeel tot uiterlijk 1 oktober om te reageren en met Greenpeace in gesprek te gaan over of zij aan deze eisen kunnen voldoen.