Greenpeace wil dat regering verkoop van wagens met verbrandingsmotor tegen 2028 verbiedt SPS

06 juni 2019

07u43

Bron: Belga 2 Milieu België hinkt in Europa achterop bij het uitfaseren van voertuigen met verbrandingsmotor. Dat meldt Greenpeace. De milieuorganisatie wil dat de toekomstige federale regering de verkoop van voertuigen met verbrandingsmotor ten laatste in 2028 verbiedt. "Een recent rapport toont aan dat België enkel zo zijn klimaatverplichtingen kan nakomen", klinkt het.

Regionale overheden moeten volgens Greenpeace duurzame mobiliteit promoten in de vorm van actieve mobiliteit, openbaar vervoer en gedeelde elektrische auto's. En gemeenten moeten (ultra) lage-emissiezones invoeren die een uiterste datum vooropstellen voor het gebruik van dieselvoertuigen en vervolgens ook benzinevoertuigen op hun grondgebied.

Greenpeace benadrukt aan de hand van het meest recente rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) dat het klimaatprobleem "ons dwingt om de komende tien jaar nooit geziene ingrijpende veranderingen door te voeren om catastrofale gevolgen van de klimaatopwarming te voorkomen". "Het verkeer speelt hierbij een sleutelrol", luidt het.

"De dagen van diesel- en benzinevoertuigen zijn geteld", zegt Joeri Thijs van Greenpeace. "Talrijke steden, regio's en landen bereiden zich voor op deze radicale en noodzakelijke ommekeer om een gezondere en duurzamere toekomst te garanderen. België is passagier in plaats van het stuur vast te grijpen om deze belangrijke weg op te gaan. Dat is een vergissing, want bijna een kwart van de Belgische CO2-emissies is afkomstig van het verkeer."

In België zijn er twee lage-emissiezones (Antwerpen, Brussel), drie zullen volgen (Gent, Mechelen, Willebroek) en enkele voetgangerszones zijn in volle ontwikkeling. "Maar het verloopt aanzienlijk traag, vooral in vergelijking met gelijkaardige steden in de buurlanden", aldus Greenpeace.

"Brussel zou best wat inspiratie kunnen opdoen in Parijs, waar het einde van de dieselauto's al voor 2024 is gepland en dat van benzineauto's in 2030", zegt Elodie Mertz van Greenpeace. "De volgende regionale regering zal er een prioriteit van moeten maken, voor de gezondheid van haar burgers en om haar uitstoot te beperken."