Greenpeace: "Uitstoot tientallen nieuwe dieselwagens hoger dan de norm" IB

02 maart 2018

05u30

Bron: Belga 3 Milieu Tientallen nieuwe dieselwagens op de Europese markt stoten meer stikstofoxide (NOx) uit dan toegelaten volgens de norm. Dat klaagt milieuorganisatie Greenpeace vandaag aan.

Concreet gaat het volgens Greenpeace om wagens die groen licht voor verkoop kregen in de overgangsperiode naar een nieuwe, strengere uitstoottest (Real Driving Emissions). Die aanvullende testmethode - die er kwam naast de, verstrengde, labotest - meet de uitstoot op de weg en niet in een labo. Tijdens die bewuste monitoringperiode (04/16-09/17) was de wegtest volgens de milieuorganisatie reeds verplicht, maar zonder een NOx-limiet.

Dat leidde er volgens Unearthed, een onderzoeksplatform van Greenpeace, toe dat de NOx-uitstoot van tientallen nieuwe dieselbolides in de Europese showrooms "ver boven de uitstootnorm ligt". "Sommige wagens staan pas sinds november in de showroom. Als ze vandaag getest worden, zouden ze niet toegelaten worden op de markt."

94 geteste auto's

Unearthed voerde het onderzoek op basis van data van de wagenbouwers, die te vinden zijn via een website van de Europese constructeurskoepel ACEA. Enkele constructeurs publiceerden de data nog niet, maar gaven ze aan Greenpeace. De VW-groep, de autobouwer waar het dieselschandaal uitbarstte, gaf als enige geen volledige dataset, hekelt Greenpeace.

Het gaat alles samen om 94 geteste wagens. Uit de data blijkt dat meer dan de helft (48) meer uitstoot dan toegelaten. Die wagens halen de eerste van een reeks overgangsnormen niet: ze stoten bij de wegtest namelijk meer dan 2,1 keer meer (168 mg/km NOx) dan de euro 6-norm (80 mg/km) uit. Die norm van maximaal 2,1 keer boven euro 6 geldt sinds 1 september.

Slechtste leerling van de klas

De Fiat Tipo met 1.6 litermotor is de slechtste leerling van de klas met een uitstoot 3,3 keer boven de euro 6-norm. Dan volgen de Renault Scenic Energy DCi 95 (2,4 keer) en Opel Crossland X met 1.6 litermotor (2,3 keer).

Anderzijds slagen enkele fabrikanten er wel in om dieselwagens te bouwen die bij de test een uitstoot onder de euro 6-norm hebben, merkt Greenpeace op. Er zijn hier ook constructeurs die goed scoren met een model, maar bij de slechte leerlingen zijn voor een ander model. De meeste voertuigen die het best scoren gebruiken de selectieve katalytische reductie-technologie.