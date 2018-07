Greenpeace linkt extreem weer aan klimaatopwarming: "De tijd dringt" kv

26 juli 2018

18u17

Bron: Belga 3 Milieu "Er zijn vele complexe factoren die samen deze extreme weersomstandigheden met hittegolven en bosbranden creëren, maar wat we nu meemaken is helaas in lijn met de voorspellingen van klimaatwetenschappers", zegt Bunny McDiarmid, directeur van Greenpeace International. De milieuorganisatie pleit voor een krachtig klimaatbeleid en verwijt de Vlaamse en federale regering een gebrek aan ambitie bij de klimaatmaatregelen die ze pas hebben genomen.

We beleven in België momenteel een hittegolf met de warmste temperaturen ooit en elders in Europa en de wereld leiden bosbranden en hittegolven tot ware tragedies. Die extreme weersfactoren zijn gelinkt aan klimaatverandering, aldus Greenpeace in een persmededeling vandaag.

"Verwoestende bosbranden en verschroeiende hittegolven eisen mensenlevens over de hele wereld. In Griekenland alleen bedraagt de dodentol nu minstens 80 en dit aantal zal wellicht nog stijgen. In Japan heeft de hittegolf al aan 65 mensen het leven gekost. Intussen worden ook Zweden, Rusland en Canada getroffen", klinkt het.

We mogen er niet aan denken wat de gevolgen zullen zijn als de wereldwijde temperatuur stijgt met 1,5 of 2 graden Celsius, zoals het klimaatakkoord van Parijs toelaat.

"Momenteel blijft de opwarming van de aarde sinds het begin van de industriële revolutie onder de 1 graad Celsius", stelt Greenpeace vast. "We mogen er niet aan denken wat de gevolgen zullen zijn als de wereldwijde temperatuur stijgt met 1,5 of 2 graden Celsius, zoals het klimaatakkoord van Parijs toelaat."

"De klimaatopwarming is duidelijk niet langer een verhaal dat zich afspeelt in de toekomst aan de andere kant van de wereld. Het is een realiteit van hier en nu", concludeert Greenpeace. "En we staan nog maar aan het begin. Daarom en meer dan ooit getuigen de kersverse zomerakkoorden van de Vlaamse en federale regering van bijzonder weinig ambitie in de strijd tegen de klimaatverandering."

Greenpeace pleit voor "een daadkrachtig klimaatbeleid op maat van de uitdagingen waar we als wereld voor staan", en hoopt dat "onze leiders eindelijk inzien dat de tijd dringt."