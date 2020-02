Greenpeace en BBL roepen op om auto-industrie te laten betalen voor betere luchtkwaliteit ttr

21 februari 2020

12u59

Bron: belga 0 Milieu Milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Greenpeace roepen de overheid op om autoproducenten, net als in Duitsland, een bijdrage te laten leveren aan het luchtkwaliteitsbeleid. Die bijdrage kan dienen om meer sociale correcties te financieren bij lage-emissiezones en beter openbaar vervoer.

BBL en Greenpeace stellen de auto-industrie in belangrijke mate verantwoordelijk voor de slechte luchtkwaliteit in ons land, die jaarlijks enkele duizenden vroegtijdige overlijdens veroorzaakt in België. Wagenbouwers hielden bewust schone technologie achter, zo bleek uit het Dieselgate-schandaal. Door hun gesjoemel rijden in Europa miljoenen Euro 5- en 6-dieselwagens rond die in realiteit meer vervuilen dan op papier, klinkt het.

Daarom willen BBL en Greenpeace dat de Belgische overheid dus onderzoekt hoe ervoor gezorgd kan worden dat autofabrikanten "een stevige financiële bijdrage" leveren aan het luchtkwaliteitsbeleid. Ze wijzen erop dat de auto-industrie in Duitsland heeft ingestemd met een bijdrage van 250 miljoen euro aan een fonds voor gezonde lucht waar steden van kunnen gebruikmaken. "Vorige week bood Volkswagen voor het eerst compensatie aan Duitse eigenaars van gemanipuleerde auto's - tot 830 miljoen euro in totaal - maar in andere getroffen landen, zoals België, deed het bedrijf nog geen vergelijkbaar aanbod."

"Toenmalig minister Schauvliege sprak vlak na Dieselgate stoere taal over het verantwoordelijk houden van Volkswagen. We wachten hier intussen al bijna vijf jaar op. Wij vinden het niet meer dan normaal dat de autofabrikanten ook in ons land nu eindelijk de verantwoordelijkheid opnemen voor hun gesjoemel met onze gezondheid, en centen op tafel leggen voor sterker openbaar vervoer", besluit Joeri Thijs van Greenpeace in het persbericht.

