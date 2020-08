Greenpeace documenteert methaanlek door olieontginning in Noordzee HLA

14 augustus 2020

15u18

Bron: Belga 0 Milieu Activisten aan boord van het Greenpeace-schip Esperanza hebben een omvangrijk methaanlek gedocumenteerd in de Britse economische zone in de Noordzee. Met een vanop afstand bediend onderwatervoertuig konden ze twee kraters filmen die methaan uitstoten op circa 100 meter diepte op de zeebodem. Dat meldt de milieuorganisatie vrijdag in een persbericht.

De kraters hebben volgens Greenpeace een diameter tussen 15 en 50 meter en zijn 9 tot 20 meter diep. Het lek ontstond toen bij olieboringen voor Mobil North Sea (nu Exxon Mobil) in 1990 een gasbel werd geraakt. De kraters op de zeebodem stoten nog steeds methaan uit. Dat gas is 28 keer krachtiger dan kooldioxide, luidt het. "Zoals op veel plaatsen in de Noordzee lekt hier al decennia klimaatvernietigend methaan, maar in plaats van het lek te dichten en in de gaten te houden, blijft de olie- en gasindustrie gaten in de zeebodem boren, terwijl de verantwoordelijken weg kijken", aldus dr. Sandra Schöttner, zeebioloog en campagnevoerder oceanen die het wetenschappelijk werk op de Esperanza leidt.

Een internationaal team wetenschappers is eerder ter plaatse geweest en schatte in 2015 dat er tot 90 liter methaan per seconde vrijkwam. Het lekkende boorgat is door Exxon Mobil teruggegeven aan de Britse staat, die in 2000 bepaalde dat verdere monitoring niet nodig was, in de veronderstelling dat de gasvoorraad binnenkort leeg zou zijn, maar 30 jaar later blijft het broeikasgas in de atmosfeer ontsnappen, laakt Greenpeace.

Jaarlijks ontsnapt 8.000 tot 30.000 ton methaan

Volgens een recente, onafhankelijke studie ontsnapt naar schatting 8.000 tot 30.000 ton methaan per jaar uit gaslekken uit meer dan 15.000 boorgaten in de Noordzee, bijkomend aan jaarlijks 72.000 ton methaan van de normale operatie van platforms in de Noordzee. "De olie- en gasindustrie voedt de klimaatcrisis en vervuilt al decennia onze oceanen. Deze industrie hoort niet thuis in de nieuwe groene wereld die we na de coronapandemie moeten opbouwen. We hebben een snelle overstap nodig naar hernieuwbare energiebronnen en een rechtvaardige verschuiving van werken met fossiele brandstoffen naar industrieën met toekomst", zegt Schöttner.

[Breaking] Greenpeace researchers have documented two large methane leaks in the #NorthSea.



Every year, thousands of tons of #methane leak from abandoned oil and gas wells at the bottom of the North Sea.



Sign the petition ➡️ https://t.co/eF9h99SLTB#NorthSeaRevolution pic.twitter.com/RVxRJQIwiI Greenpeace(@ Greenpeace) link