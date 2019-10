Gokkantoor tipt Greta Thunberg als topfavoriete voor Nobelprijs voor de Vrede jv

03 oktober 2019

16u14

Bron: Daily Mail 76 Milieu De zestienjarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is dé te kloppen kandidate voor de Nobelprijs voor de Vrede. Althans volgens het bekende gokkantoor Ladbrokes. Experten zijn minder overtuigd. Zij stellen zich vragen bij de link tussen klimaat en vrede, én bij de leeftijd van Thunberg.

De furieuze en controversiële speech van Greta Thunberg voor de VN vorige week ligt nog vers in het geheugen. Voor de ene gedurfd en passioneel, voor de andere dramatisch en pathetisch - in de slechte zin van het woord dan. De tiener liet in elk geval maar weinigen onberoerd met haar ‘Hoe dúrven jullie’-toespraak.

Volgende week wordt de laureaat van de Nobelprijs voor de Vrede bekendgemaakt. De zestienjarige Thunberg is een van de kandidaat-winnaars en volgens Ladbrokes is ze zelfs topfavoriete. Het meisje won eerder in september al een prestigieuze prijs van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Of ze ook echt zoveel kans maakt op de Nobelprijs voor de Vrede, is een andere zaak.

De lijst van kandidaten is niet openbaar gemaakt en dus kennen we haar ‘tegenstanders’ niet. Bovendien zien deskundigen geen directe link tussen het klimaat en een of ander gewelddadig conflict in de wereld. Volgens Dan Smith, directeur van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), is dat verband er wél: “Klimaatverandering is een probleem dat sterk gelinkt is aan veiligheid en vrede”. Maar Henrik Urdal van het Peace Research Institute in Oslo, is het “uiterst onwaarschijnlijk” dat Thunberg met de Nobelprijs aan de haal zal gaan. Urdal wijst op haar jonge leeftijd en op de niet bewezen relatie tussen klimaatwijziging en gewapende conflicten.

Eerder noemde het Noorse onderzoeksinstituut PRIO Donald Trump en Greta Thunberg als kanshebbers voor de Nobelprijs voor de Vrede. De Amerikaanse president uitte, net als zijn Russische collega Vladimir Putin, al heel wat kritiek op de klimaatactiviste na haar speech in New York.

Thunberg lanceerde de beweging ‘Fridays for Future’, die schoolgaande kinderen aanspoorde om in staking te gaan voor het klimaat. Miljoenen kinderen over de hele wereld sloegen aan het spijbelen om hun stem te laten horen voor het milieu. Greta Thunberg was op haar eentje begonnen met haar schoolstaking vorig jaar in augustus voor het Zweedse parlement.