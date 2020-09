Verspilling voorkomen Gesponsorde inhoud Goedkoop én ecologisch: drie tips tegen verspilling Aangeboden door CUBZZ

02 september 2020

08u00 0 Milieu Je wilt minder verspillen? Goed, want daar spaar je niet alleen het milieu mee maar vaak ook je portefeuille. En je hoeft er helemaal geen grootse dingen voor te doen. Met deze eenvoudige, simpele tips die je zelf kunt toepassen, bespaar je al snel enkele tientallen euro’s per maand. Je spaarrekening en het milieu zijn je nu al dankbaar.

Recycleer spullen in de kringwinkel

Je hoeft echt niet alles nieuw te kopen. Want dat is uiteraard een stuk prijziger. Ben je op zoek naar meubels, decoratie of kleding? Breng eens een bezoekje aan je lokale kringwinkel en snuister er naar hartenlust rond. Je vindt er vaak geweldig leuke tweedehands spullen aan voordelige prijzen. Zo geef je producten een tweede leven en bespaar je flink op je aankoopbedrag. Bonus: je vindt er vaak leuke pièce uniques die je nergens anders vindt.

Voorkom voedselverspilling

Let eens op de hoeveelheid voedsel die je weggooit, je zal ervan versteld staan. Zonde, ook van je geld. Meer en meer supermarkten gaan de strijd tegen verspilling aan. Lidl bijvoorbeeld verkoopt bepaalde producten aan spotprijzen als ze op diezelfde dag vervallen of als de verpakking beschadigd is. Kies voor deze producten, stop afval- en voedselverspilling én spaar geld uit.

Vervang je shampooflessen door soap bars

Shampoo en zeep gebruik je bijna dagelijks. Je shampooflessen vliegen er vaak sneller door dan je beseft. Niet goedkoop, en al dat plastic afval is ook niet echt milieuvriendelijk. Vervang je zeep- en shampooflessen daarom door een shampoo of soap bar. Die zijn een pak geconcentreerder, waardoor je minder snel geneigd bent om te verspillen. Eén shampoo bar staat gelijk aan vijf plastic flessen. Goed voor het milieu én voor je portemonnee.

Koop volgende keer tijdens het shoppen eens een shampoo of soap bar van CUBZZ bij een Lidl-winkel in je buurt en steun er ook nog eens het goede doel mee! De opbrengst gaat integraal naar Rode Neuzen Dag om kinderen in nood te helpen.