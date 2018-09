Globale afvalberg tegen 2050 mogelijk 70 procent groter TTR

21 september 2018

15u31

Bron: Belga 0 Milieu De duizelingwekkende toename van 's werelds afvalberg betekent een bedreiging voor zowel de menselijke gezondheid als het milieu. Worden er geen dringende maatregelen genomen, dan dreigt die berg tegen 2050 met 70 procent toegenomen te zijn, zo waarschuwt de Wereldbank in een vandaag gepubliceerd rapport.

In 2016 bedroeg de globale afvalberg 2,01 miljard ton. Zonder maatregelen zal die over drie decennia een volume van 3,4 miljard hebben. "Het wanbeheer van het afval schaadt de gezondheid van de mens en het milieu, en dat komt bovenop het klimaatprobleem", stelde vicevoorzitter Laura Tuck van de Wereldbank, belast met duurzame ontwikkeling. "Helaas zijn het (alweer) de armsten van de maatschappij die de meest nadelige gevolgen zullen ondervinden van het inadequate beheer van afval".

Demografisch zijn de rijke landen goed voor slechts 16 procent van de wereldbevolking, maar hun aandeel in het creëren van de afvalberg is veel groter: 34 procent. Oost-Azië en de regio van de Stille Oceaan zijn samen goed voor een kwart van het totale aantal afval, aldus de Wereldbank. Tegen 2050 dreigt Subsahara-Afrika zijn afvalberg verdrievoudigd te hebben, Zuid-Azië is op weg naar een verdubbeling.

Nochtans is een goed beheer van het afval economisch een gunstige zaak, stelt Silpa Kaza, specialist stedelijke ontwikkeling bij de Wereldbank. Volgens hem is het gewoon veel duurder om de door het wanbeheer van afval veroorzaakte milieu- en gezondheidsproblemen te behandelen dan om gedegen oplossingen te leveren voor het beheer van afval. De rijke landen recycleren zowat een derde van hun afval, bij de arme landen is dat amper vier procent.

De Wereldbank maakt zich in het bijzonder zorgen over het wanbeheer van plastic-afval. Dat dreigt de volgende eeuwen tot zelfs millennia een serieuze impact te hebben op de globale ecosystemen. In 2016 bracht de wereld 242 miljoen ton plastic afval voort, 12 procent van de totale afvalberg van vaste stoffen.

Tot de oplossingen die de Wereldbank aanreikt, behoren het financieren van de landen die het meest behoefte hebben aan openbare beheerssystemen van afval, het steunen van initiatieven om het gebruik van plastic aan banden te leggen en het verminderen van voedselafval door de consumenten op dat vlak bewust te maken.