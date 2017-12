Glitter is helemaal niet feestelijk (en al zeker niet voor het leven in zee en oceaan) FT

08u09

Bron: IPS 1 Instagram thisisheart Een glitterbaard? Neen, laat die dit weekend maar achterwege. Milieu Doet een overdaad aan glitter u denken aan een onbezorgde eindejaarsperiode? Het is jammer genoeg ingewikkelder dan dat, schrijft Claire Gwinnett, hoogleraar aan de Staffordshire University. De populariteit van glitter en het enorme volume dat tijdens de eindejaarsfeesten wordt gebruikt, creëert een groeiend probleem van vervuiling.

1. Al wat glinstert is… plastic

Miljoenen voorwerpen krijgen een portie glitter tijdens de feestdagen: van kerstballen en -kaarten tot inpakpapier, cosmetica en kleding. Nochtans ontstond 'de moderne glitterverslaving' pas in 1934, toen de Amerikaanse boer Henry Ruschmann een manier vond om plastic vellen in minuscule vormpjes te snijden. Hij richtte het bedrijf Meadowbrook Inventions op, vandaag nog altijd een van de grootste leveranciers van glitter wereldwijd.

De meerderheid van de commerciële producten die glitter bevatten, gebruiken anorganische glitter: plastic zoals PET of pvc. Het bestaat meestal ook uit nog andere materialen, zoals aluminium - voor dat beetje extra glinstering. Onder de microscoop zie je de enorme variatie aan vormen: zeshoeken, vierkanten, driehoeken en zelfs hartjes en sterren, variërend van 6 tot amper 0,05 millimeter in diameter.

2. Glitter bedreigt het leven in zee

Veel mensen begrijpen dat microplastics zoals vezels van kleding of deeltjes in cosmetica gevaarlijk zijn voor het leven in zeeën en oceanen. Maar ook glitter is een vorm van microplastic. Het goedje kan via de riolering in rivieren en de zeeën terechtkomen, maar ook met regenwater wegvloeien. Hoewel veel microplastics in waterzuiveringsstations worden tegengehouden, vindt een enorme hoeveelheid toch de weg naar de oceanen. Door hun afmetingen kunnen ze daar makkelijk ingeslikt worden door kleine zee-organismen, die geen onderscheid kunnen maken tussen voedsel of plastic.

Bovendien trekken de deeltjes organische en niet-organische chemicaliën aan, die zich eraan vasthechten, zoals PCB’s en zware metalen. Het leven in de zee loopt vooral gevaar als die toxische stoffen zich opstapelen in de voedselketen.

Thinkstock Miljoenen voorwerpen worden tijdens de eindejaarsperiode van glitter voorzien: van kerstballen en -kaarten tot inpakpapier en cosmetica.

3. En breekt nauwelijks af...

Microplastics breken af onder UV-licht, de mechanische actie van het water en microben. Sommige vormen, zoals pvc, bevatten stoffen die het afbraakproces vertragen. Dat is een probleem, aangezien plastic er sowieso al honderden, mogelijk zelfs duizenden jaren over doet om te vergaan. Net als andere vormen van plastic zal glitter uiteenvallen in kleinere deeltjes die secundair microplastic genoemd worden. Hoe dan ook: glitter kan uw feestdis misschien enkele uren doen schitteren, maar het kan daarna honderden jaren voor problemen blijven zorgen.

4. Gebruik glitter opnieuw (of ban het helemaal)

Wie de problemen kent die glitter kan veroorzaken, vraagt zich misschien af: hoe kunnen we het goedje dan het best verwerken? Dat is een moeilijke vraag, want bij elke manier is er een kans dat het toch nog in de oceanen terechtkomt. Spoel het in elk geval nooit weg in de spoelbak.

Probeer het zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken (of het voorwerp dat in een glitterpak is gestoken). Maar ook daarmee is het risico niet geëlimineerd, eerder uitgesteld. Probeer in de eerste plaats de consumptie van glitter te verminderen: koop geen kaarten of papier met glitter, of make-up met glitter. In Groot-Brittannië hebben al verschillende kindercrèches het goedje verbannen.

kos Ook Miley Cyrus is fan van glitter en smeert het goedje zelfs op haren en lippen.

5. Koop eens bio-afbreekbaar glitter

Na eerdere oproepen om microplastics uit cosmetica te weren, gebeurt nu in toenemende mate hetzelfde voor glitter. Dat stuit op nogal wat tegenstand en de bewering dat wetenschappers “het plezier uit het leven willen halen”. Maar zover hoeven we niet te gaan.

Net zoals de fabrikanten van scrubs op zoek gaan naar natuurlijke materialen zoals gemalen abrikozenpitten of walnootschalen, zijn producenten van glitter begonnen met de productie van bio-afbreekbaar glitter, al te vinden via onlinewinkels. Dat is bijvoorbeeld gemaakt van cellulose van planten als eucalyptus, dat groeit op grond die ongeschikt is voor conventionele landbouw en weinig water nodig heeft. Het valt bovendien te composteren- echt ecoglitter dus.

Zelfs het bedrijf waar de moderne glittertrend ontstond, wordt ecologischer: Meadowbrook Inventions levert nu ook bio-afbreekbaar glitter. Dat betekent dat - met zo’n grote leverancier aan boord - een echt sprankelend eindejaar ook voor de oceanen feestelijker kan worden in de toekomst.