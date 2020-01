Glacier National Park past borden aan die verdwijning gletsjers voorspelden in 2020 jv

10 januari 2020

14u36

Bron: CNN 12 Milieu Glacier National Park waarschuwt haar bezoekers al meer dan tien jaar met borden dat de gletsjers op het domein tegen 2020 zouden zijn verdwenen. Inmiddels zijn we 2020 en blijken de ijsformaties er toch nog te zijn. Enkele borden werden pas vorig jaar weggehaald, de andere worden aangepast.

De bewuste borden werden geplaatst na een rapport van de US Geological Survey (USGS) dat stelde dat de gletsjers van het park in de staat Montana tegen 2020 zouden zijn gesmolten door de voorspelde klimaatverandering. In 2017 al liet de USGS weten dat de verdwijning van de gletsjers niet langer werd verwacht, “door wijzigingen in het voorspellingsmodel”. De borden werden toen niet meteen weggehaald wegens “een strikt onderhoudsbudget”.

Inmiddels zijn de meest prominente borden vorig jaar toch verwijderd. De overgebleven stuks worden aangepast met deze tekst over de gletsjers: “Wanneer ze compleet zullen verdwijnen hangt af van hoe en wanneer we in actie schieten. Eén ding staat vast: de gletsjers in het park slinken.”

Uit een studie in 2017 van USGS en Portland State University blijkt dat “sommige ijsformaties in Montana 85% in grootte zijn afgenomen en de gemiddelde inkrimping 39% bedroeg”. De hoofdonderzoeker van de studie waarschuwt ervoor dat “ze in enkele tientallen jaren voor het grootste deel zullen zijn verdwenen” en dat ze tegen het einde van de eeuw “zeker weg zullen zijn”.