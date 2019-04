Gigantische ijsberg in “laatste fase” om zich af te scheuren van Antarctica jv

08 april 2019

14u17

Bron: New Atlas 9 Milieu Een ijsberg twee keer zo groot als New York dreigt nu echt binnen twee maanden te zullen afbreken van de Antarctische Brunt-ijsplaat. De afscheuring zit volgens wetenschappers in de “laatste fase” omdat twee enorme barsten onvermijdelijk op elkaar afstevenen. Heet detail: de reden zou niet de klimaatopwarming zijn.

De ijsberg die op het punt staat zich te vormen zou meer dan 1.500 km² groot zijn en tussen 150 en 250 meter dik zijn. Wetenschappers houden de Brunt-ijsplaat al sinds 2012 in het oog. Een eerste scheur, Chasm 1 genaamd, lag er toen al 35 jaar stabiel bij, maar zette zich plots weer in beweging en breidde zich uit met een snelheid van vier kilometer per jaar. In oktober 2016 werd dan de Halloween-scheur ontdekt, die ook alsmaar verder uitloopt in oostelijke richting.

Naar verwachting zouden beide spleten elkaar binnen de twee maanden bereiken, met als gevolg de afscheuring van een reusachtige ijsberg. Daarom werd het onderzoekscentrum Halley VI onlangs nog 23 km landinwaarts verplaatst naar de andere kant van de barsten.

Het gaat in dit geval volgens glaciologen van de Northumbria University om een natuurlijk proces dat, in tegenstelling tot de gangbare opinie, losstaat van de klimaatopwarming, zo beweert onderzoeker Hilmar Gudmundsson. Bovendien zou de afgescheurde ijsberg ook niet bijdragen tot een verhoging van de zeespiegel. Het ijs in kwestie drijft op de oceaan en verplaatst zo al dezelfde hoeveelheid water als het zal toevoegen als het smelt.

De wetenschappers halen ook historische argumenten aan voor hun theorie. Volgens hen vond er al een gelijkaardige afscheuring van de Brunt-ijsplaat plaats tussen 1915 en 1950.