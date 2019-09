Giftige algen teisteren Bretoense stranden: “Ze kunnen je in enkele seconden doden” Joeri Vlemings

09 september 2019

12u16

Bron: The Guardian, France 24, Le Point 0 Milieu Ze stinken niet alleen enorm, de groene zee-algen aan de Franse kust in Bretagne kunnen ook dodelijk zijn. Begin juli zijn twee mannen overleden, mogelijk doordat ze in contact gekomen waren met de giftige dampen van de rottende algen. Zes Bretoense stranden werden deze zomer uit voorzorg gesloten.

“Ze kunnen je in enkele seconden doden”, zegt André Ollivro, terwijl hij, niet ver van zijn bungalow met zeezicht in de baai van Saint-Brieuc, zijn gasmasker opzet. “Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn”, aldus de 74-jarige gastechnieker op rust. Hij trekt al weken ten strijde tegen het “killerslib” van de Franse kust, zoals The Guardian het noemt. Hij meet de gaswaarden met zijn toestel.

De giftige groene algen komen al sinds begin jaren 70 in Bretagne voor. “Er zijn ons mooie beloftes gedaan, maar het probleem is er nog altijd”, zegt Ollivro. “Het is jammer dat deze plaats nu geassocieerd wordt met de dood.” Ollivro herinnert zich nog dat hij als 16-jarige samen met zijn oom door de prachtige natuur van de baai kon varen. “Je zag toen nog geen ophoping van zeewier.”

Vandaag dus wél, met potentieel gevaarlijke gevolgen. Als de zee-algen rotten, komt er waterstofsulfide vrij, een giftig gas dat in hoge doses dodelijk kan zijn en een stank van rotte eieren verspreidt. Slachtoffers kunnen het bewustzijn verliezen en een hartstilstand krijgen.

Volgens milieuactivisten is het stinkende slib te wijten aan nitraten in meststoffen en afval uit de intensieve landbouwindustrie in de streek, die meer varkens dan mensen telt. Een op de drie Bretoenen werkt er in de landbouw- en voedselindustrie. Naast varkens worden er vooral runderen en kippen gekweekt. De landbouwers vinden dat ze onterecht als enigen als het zwarte schaap worden beschouwd. Zij wijzen zelf met de vinger naar de kustbewoners die hun afvalwater in de zee lozen.

France 24 meldde dat de stad Saint-Brieuc het “uitzonderlijke” weer aanhaalde als boosdoener dit jaar. “De aanvoer van groene algen begon al heel vroeg”, klonk het. “Er waren weinig stormen en juni was een relatief natte maand, waardoor er meer water uit landbouwgebieden stroomde en er dus meer groene algen waren.” Uit de baai van Saint-Brieuc haalden bulldozers zoveel algen op dat een verwerkingsbedrijf tijdelijk moest sluiten omdat de stank niet meer te harden was. Buurtbewoners konden de slaap niet vatten door de vreselijke geur.

In juli flakkerde de hetze rond de algen weer op in Frankrijk, nadat de familie van Jean-René Auffray klacht indiende tegen de staat omdat die niet genoeg maatregelen nam tegen de verspreiding van de algen. De 50-jarige Auffray was in 2016 gaan joggen aan het strand van Hillion, maar zijn hond keerde op z’n eentje terug. De fitte Auffray werd dood teruggevonden in de modder tussen het rottende zeewier aan de monding van de Gouessant. Vijf jaar eerder waren daar al eens meer dan 30 wilde zwijnen gestorven. De familie van Auffray wil niet dat iemand anders dit ooit nog wil meemaken.