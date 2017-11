Gft-afval in een op de drie Vlaamse gemeenten niet afzonderlijk opgehaald KVE

09u13

Een GFT-bak gevuld met vooral afval dat afkomstig is uit de tuin.

In een derde van de Vlaamse gemeenten wordt het groente-, fruit- en tuinafval niet apart opgehaald. De N-VA wil de gemeenten daartoe verplichten, schrijft De Tijd vandaag. In 105 gemeenten belandt het gft-afval samen met de rest van het afval in de verbrandingsoven, in plaats van te worden gecomposteerd. Vlaams parlementslid Bart Nevens (N-VA) vroeg de cijfers op bij Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege.

Sommige gemeenten vrezen dat een aparte inzameling van groenafval hen extra geld zal kosten, maar Nevens meent dat er nog een andere reden is waarom gft-afval niet gerecycleerd wordt. Veel gemeenten participeren via een intercommunale in een afvalverbrandingsoven, en hoe meer die ovens verbranden, hoe meer winst die gemeenten via de afvalintercommunale boeken.

"Wil men in die gemeenten wel minder restafval", vraagt Nevens zich af. Het parlementslid pleit ervoor in heel Vlaanderen gft te bannen uit de restafvalzak en alle gemeenten tot een aparte ophaling te verplichten.

Schauvliege wijst erop dat het plan "huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval" van de Vlaamse regering niet rept over zo'n verplichting. Haar kabinet benadrukt dat dat plan ook door de N-VA mee werd goedgekeurd.

Er komt wel een vergelijking tussen de gemeenten voor de hoeveelheid restafval die ze per inwoner ophalen. Gemeenten die slecht scoren, worden gecontroleerd.