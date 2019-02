Geen twijfel meer: mens is oorzaak van klimaatverandering lva

26 februari 2019

Bron: Reuters 0 Milieu Het bewijs dat de mens de oorzaak is voor klimaatopwarming is bijna 100 procent sluitend. De hypothese, die nog altijd door klimaatsceptici als de Amerikaanse president Donald Trump in twijfel wordt getrokken, heeft de “gouden standaard van de statistische zekerheid” bereikt: er is nog een kans van één op een miljoen dat de opwarming níet door de mens wordt veroorzaakt.

97 procent van de wetenschappers was het er al over eens dat de mens aan de oorzaak ligt van de toenemende temperaturen met een stijgende zeespiegel, droogtes, stormen, hittegolven en overstromingen tot gevolg. Wie zich nog vasthield aan die drie procent om onze verantwoordelijkheid te minimaliseren, is eraan voor de moeite.

In een nieuwe studie gepubliceerd in “Nature Climate Change” staat dat de stelling dat menselijke activiteiten de nefaste klimaatverandering in de hand werken in al hun datasets het ‘5 sigma’-niveau heeft bereikt. Dat is een statistisch begrip dat een enorm hoge waarschijnlijkheid aanduidt. Dat niveau van statistische zekerheid volstond bijvoorbeeld om het bestaan van het Higgsboson-deeltje in 2012 te bevestigen, een ontdekking die door de hele wereld met applaus werd onthaald en de wetenschappers een Nobelprijs opleverde.

In 2005 werd het ‘5 sigma’-niveau al bereikt in twee van de drie grote datasets die bestaan uit satellietgegevens van de voorbije veertig jaar. Het zijn de datasets die gewoonlijk worden gebruikt voor klimaatonderzoek. In 2016 werd het ook vastgesteld in de derde dataset, een dataset geleid door John Christy van de universiteit van Alabama, een beroemde klimaatscepticus.

Benjamin Santer, hoofdonderzoeker en -auteur van het artikel, hoopt met zijn paper nu ook de klimaatsceptici over de streep te trekken en iedereen tot actie aan te zetten. “Er circuleert in sommige kringen een narratief dat wetenschappers niet weten wat de opwarming veroorzaakt. We weten dat wel”, zegt Santer. De onderzoeker van het Lawrence Livermore National Laboratory in California wil met zijn werk de druk verhogen om CO2-uitstoot drastisch te beperken. “De mensheid kan dit soort bewijs niet negeren”.

Verenigde Naties

In 2013 besloot het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), een organisatie van de Verenigde Naties om de risico’s van klimaatverandering te evalueren, dat het 95 procent zeker is dat menselijke activiteit de voornaamste oorzaak is van de klimaatverandering sinds de jaren 50.

Peter Stott, een wetenschaper van het Britse Met Office, werkte mee aan de conclusie van het IPCC. Voor hem mogen ze de waarschijnlijkheid opschroeven naar 99 tot 100 procent zeker. “De alternatieve verklaringen dat er natuurlijke oorzaken zouden zijn, zijn steeds onwaarschijnlijker geworden”, zei hij tegenover Reuters. De voorbije vier jaar zijn de warmste jaren geweest sinds het begin van de metingen in de 19de eeuw.

Nathan Bindoff, een klimaatwetenschapper van de Universiteit van Tasmania, is iets voorzichtiger. “99 tot 100 procent zou ik niet durven zeggen maar er bestaat geen twijfel dat er steeds meer wetenschappelijk bewijs opduikt.”

Meerderheid Amerikanen overtuigd

62 procent van de Amerikanen gelooft in 2018 dat de mens een aandeel heeft in klimaatverandering. Dat is een flink stuk meer dan in 2013 toen het nog net geen meerderheid was (47 procent). Dat Donald Trump nog moet worden overtuigd, blijft uit zijn voornemen van 2017 uit het klimaatverdrag van Parijs te stappen, een internationaal verdrag ondertekend door 197 landen om de opwarming te beteugelen door over te stappen op groene energie zoals wind- en zonne-energie.