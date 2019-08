Geen stenen maar plastic: alweer een nieuwe vorm van vervuiling ontdekt AW

20 augustus 2019

18u48

Bron: National Geographic, Scientias 2 Milieu Plastic is overal, meestal in de vorm van microplastics. Maar nu is er weer een nieuwe vorm van vervuiling ontdekt. Wetenschappers van de Britse University of Plymouth ontdekten plastic dat op stenen lijkt op stranden in Groot-Brittannië, Schotland en zelfs in Canada.

Amper een week geleden deelden andere onderzoekers hun onheilspellende bevindingen met de wereld: microplastics hebben het noordpoolgebied bereikt via de lucht. Enkele dagen later is het alweer tijd voor een tweede onderzoeksteam om aan te tonen hoe ver de plasticsoep reikt. Verrassend aan het recente onderzoek, dat gepubliceerd werd in het vakblad Science of The Total Environment, is de vorm die plastic daarbij kan aannemen. Pyroplastics lijken misschien op stenen, in werkelijkheid gaat het om verbrand en geërodeerd plastic.



Zulke ‘stenen’ werden teruggevonden op de stranden in het zuidwesten van Groot-Brittannië, in Schotland, Ierland en ook aan de westkust van Canada. Ze komen voor in talrijke groottes en het is moeilijk te geloven dat het geen echte stenen zijn. “Omdat ze er geologisch uitzien, kan je over honderden pyroplastics lopen zonder het te merken”, aldus hoofdonderzoeker Andrew Turner. Totdat je er eentje vastneemt weliswaar. Het (lichte) gewicht van de pyroplastics verraadt namelijk hun ware aard.

Kunststoffen

Enkele wetenschappers stelden zich vragen nadat ze opmerkten dat enkele stenen aan de kust van Groot-Brittannië op de zee leken te drijven: onmogelijk. Het daaropvolgende onderzoek wees uit dat het in werkelijkheid om de veelgebruikte kunststoffen polyethyleen en/of polypropyleen ging.



Verbranding en erosie

Die kunststoffen namen in de loop van de jaren een andere vorm aan door verbranding en erosie. “Kampvuren op het strand kunnen bijvoorbeeld verbrand plastic genereren, maar daarnaast werd er jaren geleden op zeeschepen ook plastic verbrand om zo van afval af te komen en ook op vuilnishopen langs de kust werd de hoeveelheid vuilnis in het verleden soms teruggebracht door afval te verbranden. Er is zelfs bewijs dat sommige eilandstaten onder meer plastic nog steeds verbranden om zich van afval te ontdoen”, aldus Turner aan de Nederlandse wetenschappelijke nieuwssite Scientias.

Tenslotte onderging het verbrand materiaal een proces van erosie, waardoor het op echte stenen ging lijken.