Geen kerncentrales meer? Dan gaat CO₂-uitstoot fors de hoogte in

07 april 2019

Wist je dat vandaag ongeveer de helft van de Belgische elektriciteit geproduceerd wordt door kernenergie? En dat kerncentrales even weinig CO₂ uitstoten als bijvoorbeeld windmolenparken? Die combinatie van kernenergie en hernieuwbare energie zorgt er nu al voor dat gemiddeld 65 tot 75% van de Belgische elektriciteit geproduceerd wordt door koolstofarme energie.

Koolstofarm en stabiel

Het Federaal Planbureau schat dat 67% van de elektriciteit in België tegen 2050 hernieuwbaar zou zijn. De ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen heeft een positief effect op de CO₂-uitstoot. Maar wat als er geen wind is en de zon niet schijnt? Ook dan moet er voldoende elektriciteit opgewekt kunnen worden. Het IPCC is de meest gerenommeerde autoriteit voor de cijfers inzake CO₂-uitstoot voor verschillende elektriciteitsbronnen. Het opvallendste resultaat: de CO₂-uitstoot van kernenergie komt overeen met die van hernieuwbare energiebronnen. Kernenergie is een koolstofarme en stabiele energiebron, heel geschikt als aanvulling op zonne- en windenergie.

Kan België CO₂-neutraal zijn tegen 2050?

De wereldwijde CO₂-uitstoot moet tegen 2050 met 50% afnemen om de klimaatverandering tegen te gaan. Maar in het geval van een kernuitstap zal de totale, reële CO₂-uitstoot in België nog verhogen (+31% in 2030). )Nefast dus in de strijd tegen klimaatverandering.

Uit het onderzoek van PwC Enterprise Advisory over de Belgische energietransitie in 2030 en 2050 blijkt ook dat we de Europese klimaatdoelen en de door het Federaal Planbureau beoogde cijfers voor hernieuwbare energie enkel zouden kunnen halen, als we voor de elektriciteitsproductie hernieuwbare energie en kernenergie combineren. Alleen met die mix hebben we tegen 2050 een nulemissie. Kernenergie is dus een belangrijke troef in de strijd tegen de klimaatverandering.

Jaarlijkse afname CO₂-uitstoot

De zeven reactoren van de kerncentrales van Doel en Tihange hebben in totaal een capaciteit van 6 gigawatt. Ze sluiten allemaal in 2025. Stel nu dat we een kerncapaciteit van minstens 2 gigawatt behouden na 2025 (wat overeenkomt met twee grote kernreactoren, bijvoorbeeld Doel 4 en Tihange 3), dan zou de CO₂-uitstoot wél blijven afnemen, met 0,3 miljoen ton per jaar. Dat stemt overeen met de klimaatdoelstellingen voor ons land. Zonder kernenergie zal de CO2-uitstoot van ons land fel stijgen.