Geen enkel G20-land ligt op koers om klimaatopwarming tot 1,5 graad te beperken tvc

11 november 2019

13u04

Bron: Belga 0 Milieu De belangrijkste economieën ter wereld doen onvoldoende om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 graad Celsius, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Dat blijkt vandaag uit een internationale analyse.

De globale uitstoot steeg vorig jaar opnieuw, meldt het jaarlijkse rapport 'Brown and green' van Climate Transparancy, een netwerk van onderzoekers en milieuactivisten. Het rapport wordt gepubliceerd op drie weken van de start van de VN-klimaatconferentie in Madrid.

De aan energie gelieerde CO2-uitstoot steeg met 1,8 procent in de 19 geïndustrialiseerde landen en opkomende economieën waaruit de G20 bestaat, samen met de Europese Unie. Zij zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer 80 procent van de globale uitstoot van broeikasgassen. Geen van die G20-leden haalt de doelstelling van 1,5 graad, zegt Climate Transparency.

"De G20-landen moeten klimaatleiders zijn als we willen dat het Parijs-akkoord slaagt", zegt Lena Donat van milieuorganisatie Germanwatch, een van de auteurs van het rapport. Climate Transparency stelde wel vast dat ongeveer de helft van de G20-landen waarschijnlijk de eigen doelstellingen haalt. Dat moet toelaten om nieuwe, meer ambitieuze doelstellingen te formuleren in 2020.

In het klimaatakkoord van Parijs verbonden bijna alle landen in de wereld zich tot het beperken van de klimaatverandering onder 2 graden Celsius, in vergelijking met pre-industriële niveaus. Ze zouden ook inspanningen ondernemen om ze te beperken tot 1,5 graad.

Op dit moment is de aarde al ongeveer een graad gestegen.