Gedumpt visgerei is grootste plasticvervuiler in oceanen LB

06 november 2019

16u52

Bron: Guardian 1

Netten, lijnen en vallen die in de commerciële visserij worden gebruikt: elk jaar belandt er 640.000 ton van dat soort ‘groot’ plastic afval in de oceanen, zo blijkt uit een rapport van Greenpeace. De milieuorganisatie eist dan ook internationale actie tegen deze voor het zeeleven dodelijke plasticvervuiling. De netten en lijnen vormen decennialang een bedreiging voor kleine vissen, schaaldieren, maar ook voor bedreigde zeeschildpadden, zeevogels en zelfs walvissen. Het weggegooide visgerei maakt naar schatting 10% uit van de plasticverontreiniging in oceanen maar vormt het leeuwendeel van zogenaamd ‘groot plastic’ (van meer dan 20 cm) of macroplastics. Tot 70% van het gewicht aan macroplastics dat aan de oppervlakte van de oceanen wordt aangetroffen is afkomstig van de visserij. Greenpeace klaagt de ontoereikende regulering van de visserij aan en roept de Verenigde Naties op volgend jaar een wereldwijd oceaanverdrag te sluiten. Daarin zou een raamwerk voor mariene bescherming moeten worden opgenomen dat de weg bereidt voor beschermd oceaangebied dat tegen 2030 zowat 30% van de wereldzeeën moet omvatten.