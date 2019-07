Franse parlementsleden niet te spreken over ‘apocalypsgoeroe’ Greta Thunberg: “Ze is de Justin Bieber van het ecologisme” mvdb

24 juli 2019

15u56

Bron: RFI 9 Milieu Greta Thunberg (16) die het Franse parlement mag toespreken? Daar hadden de verkozenen van het Rassemblement Français (de opvolger van het Front National) en de conservatieve oppositiepartij Les Républicains gisteren geen zin in. Zij stuurden hun kat en lieten het niet na om de jonge Zweedse klimaatactiviste af te schilderen als de “Justin Bieber van de ecologie” en “een goeroe van de apocalyps”.

Julien Aubert, een partijgenoot van oud-president Nicolas Sarkozy, stelde voor om de Zweedse scholiere “de Nobelprijs voor de Angst” toe te kennen. Over de partijgrenzen heen vond hij gehoor bij Jordan Bardella (23), de rijzende ster van Rassemblement National. Hij ziet in Thunberg iemand “die in haar fatalisme kinderen wijsmaakt dat het over en uit is met de wereld en alles in brand gaat vliegen”.



Thunberg groeide als initiatiefneemster van de schoolstakingen uit tot wereldnieuws. 162 parlementsleden van verschillende fracties, waaronder La République en Marche van president Emmanuel Macron, nodigden de Zweedse uit om haar visie over klimaatverandering toe te lichten.



Op een persconferentie ging ze vragen over de boycotters niet uit de weg. “Ze hoeven niet naar ons te luisteren, da’s hun recht. Wij zijn en blijven in de eerste plaats kinderen. Maar niet naar de wetenschap luisteren, dat kunnen ze niet”.



“Wij zijn de enigen die het aandurven om dingen te zeggen die politici niet graag horen of niet willen horen. In ruil krijgen we van hen en journalisten vooral haat, bedreigingen en belachelijkheden terug”, aldus nog Thunberg.



In mei in aanloop naar de Europese verkiezingen, zette de Duitse extreemrechtse partij AfD de adoslescente neer als een “mentaal gehandicapte sekteleider die hulp moet zoeken voor haar psychose.” Thunberg is open over het feit dat ze het syndroom van Asperger heeft, een vorm van autisme.