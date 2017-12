Frankrijk verbiedt vanaf 2040 verkoop van benzine- en dieselwagens Vanaf 2040 mag geen olie of gas meer geproduceerd worden LB

16u53

Frans president Emmanuel Macron wil dat Frankrijk een voortrekkersrol gaat spelen in het bannen van fossiele brandstoffen. Milieu Het Franse parlement heeft een wet gestemd die alle ontginning en productie van olie en natuurlijk gas tegen 2040 verbiedt, zowel in Frankrijk als in de overzeese gebieden. Tegen 2040 wil Frankrijk ook stoppen met de verkoop van benzine- en dieselwagens. President Emmanuel Macron wil dat Frankrijk een leidersrol gaat spelen in het bannen van fossiele brandstoffen.

Het verbod op de productie van olie en gas is een wereldprimeur, maar grotendeels symbolisch omdat Frankrijk olie en gas vooral invoert. Het land produceert jaarlijs 815.000 ton olie, een hoeveelheid die in Saoedi-Arabië in enkele uren tijd wordt geproduceerd.

Door de nieuwe wet zullen alle vandaag geldende boorvergunningen niet meer vernieuwd worden en zullen geen nieuwe exploratielicenties meer worden toegekend.

Leidersrol

Macron wil dat Frankrijk de leiding neem als een wereldeconomie die fossiele brandstoffen en kernenergie de rug toekeert en resoluut de kaart van de hernieuwbare energie trekt. De regering Macron plant tegen 2040 ook de verkoop van benzine- en dieselwagens een halt toe te roepen.

"Ik ben heel trots dat Frankrijk het eerste land ter wereld wordt dat nieuwe olieontginningslicenties met onmiddellijke ingang bant en de ontginning van olie tegen 2040 zal stopzetten", tweette Macron.

"Hopelijk besmettelijk"

Socialistisch parlementslid Delphine Batho zei dat ze hoopt dat het verbod "besmettelijk" wordt en grotere olieproducerende landen aanspoort het voorbeeld van Frankrijk te volgen. Milieuminister Nicolas Hulot verklaarde dat de nieuwe wet toont "dat de huidige generaties kunnen zorg dragen voor de toekomst van de toekomstige generaties".

Het verbod zal vooral gevolgen hebben voor bedrijven die olie ontginnen in Frans Guyana in Zuid-Amerika. De wet verbiedt ook de ontginning van schaliegas op eender welke manier. De extractie door zogenaamd fracking verbood Frankrijk al in 2011.