Frankrijk verbiedt terrasverwarming vanaf eind volgende winter HLA

28 juli 2020

10u25

Bron: Belga, Le Parisien 9 Milieu Vanaf het eind van komende winter mogen cafés en restaurants in Frankrijk hun buitenterrassen niet meer verwarmen. Dat is een van de nieuwe milieumaatregelen die de Franse minister van Milieu Barbara Pompili maandag heeft aangekondigd.

Pompili heeft de taak gekregen om te bekijken welke voorstellen die een 150-koppige burgerconventie onlangs formuleerde over de klimaatverandering, uitgevoerd kunnen worden. Naast een verbod op verwarmde terrassen zullen winkels met verwarming of airconditioning verplicht worden om hun deuren gesloten te houden. "We kunnen niet, gewoon om mensen de moeite te besparen een deur te openen, de straat klimatiseren in het midden van de zomer wanneer het buiten dertig graden is", zei Pomili na een ministerbijeenkomst voorgezeten door de Franse president Emmanuel Macron. "We kunnen ook geen caféterrassen verwarmen in het midden van de winter, als het nul graden is, gewoon voor het plezier van het warm te hebben bij het drinken van een koffie buiten", voegde ze toe.

120.000 kilometer

Alleen al in Parijs zouden maar liefst 12.500 horecazaken een verwarmd terras hebben. De milieubeweging Negawatt berekende dat een terras van 75 m2 dat is uitgerust met vijf gasbranders top een winter evenveel CO 2 uitstoot als een nieuwe wagen die 120.000 kilometer rijdt. Dergelijke praktijken zijn volgens de minister "ecologische dwalingen die leiden tot een compleet ongerechtvaardigde overconsumptie van energie".

Andere maatregelen zijn onder meer de verplichting voor verhuurders om slecht geïsoleerde woningen aan te pakken en een striktere houding bij het goedkeuren van bouwvergunningen voor winkelcentra buiten de stad.