Frankrijk verbiedt alle producten uit ontbossing KVE

16 november 2018

15u07

Bron: IPS 0 Milieu Frankrijk verbiedt tegen 2030 de import van alle soja, palmolie, hout en andere producten die te maken hebben met ontbossing. Parijs verhoogt daarmee de druk op de Europese Unie om met een gelijkaardig plan te komen.

De nieuwe Franse nationale strategie, die is voorgesteld door het Franse ministerie van Leefmilieu, zal handel gebruiken om economische ontwikkeling in armere landen te ontkoppelen van houtkap.

Frankrijk wil ook bedrijven helpen om hun eigen doelstellingen te halen en de import van producten te verminderen die met ontbossing te maken hebben, en investeerders aanmoedigen om ecologische en sociale thema’s mee te laten tellen in hun beslissingen.

Derde van alle ontbossing

De Europese import van landbouwproducten - van rundvlees en soja uit Latijns-Amerika tot palmolie uit Zuidoost-Azië en cacao uit Afrika - is verantwoordelijk voor meer dan een derde van de wereldwijde ontbossing, zegt de Franse overheid.

“De EU heeft als globale economische speler de verantwoordelijkheid om een voorbeeld te zijn”, stelt de nieuwe Franse strategie. “De EU heeft daarom net als Frankrijk de plicht om snel maatregelen uit te dokteren om de impact van consumptie op ontbossing te verminderen.”

De Europese Commissie ligt onder steeds zwaardere druk vanuit de Europese hoofdsteden, het Europees parlement en milieuorganisaties om de invloed van de Unie op de wereldwijde ontbossing aan banden te leggen.

Brief

“De EU en andere spelers moeten dit voorbeeld volgen, omdat Frankrijk de ontbossing niet alleen kan stoppen”, zegt Nicole Polsterer van de bossenorganisatie Fern in Brussel. “Enkel de Europese Commissie kan opleggen dat de handel van alle lidstaten vrij is van ontbossing en schendingen van landrechten.”

Frankrijk, Nederland, Duitsland, Italië, Groot-Brittannië, Denemarken en Noorwegen hebben eerder deze maand al een brief gestuurd naar de Europese Commissie. Daarin dringen ze aan op een actieplan voor de hele EU om ontbossing tegen te gaan. Dat plan moet gebaseerd zijn op een haalbaarheidsstudie die in maart van dit jaar werd gepubliceerd.

Brazilië

De Franse strategie valt samen met de groeiende bezorgdheid over ontbossing in het grootste tropische regenwoud ter wereld - het Amazonewoud - na de verkiezing van de nieuwe Braziliaanse president Jair Bolsonaro. In aanloop naar zijn verkiezing steeg de ontbossing in het Amazonegebied al met de helft, blijkt uit voorlopige cijfers. De nieuwe president heeft plannen voor een autosnelweg door het woud en pleit voor een afzwakking van de milieuwetgeving ten voordele van boeren en houtbedrijven.

Fern opperde eerder tijdens de presidentscampagne dat handel het beste wapen is om dergelijk beleid tegen te werken. De EU is de grootste buitenlandse investeerder in Brazilië en de tweede grootste handelspartner met een aandeel van 18,3 procent.

Biodiversiteit

Wouden herbergen meer dan 75 procent van de biodiversiteit in de wereld. Ze absorberen broeikasgassen en beschermen de bodem en watervoorraden, stelt de Franse regering. Maar de wereldwijde oppervlakte aan bos is tussen 1990 en 215 met 129 miljoen hectare geslonken, vergelijkbaar met twee keer de oppervlakte van Frankrijk.

