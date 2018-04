Frankrijk is Zwitsers afvaltoerisme beu mvdb

03 april 2018

07u58

Bron: Le Parisien 0 Milieu De Franse regio Franche-Comté wil maatregelen tegen Zwitsers die de grens oversteken om hun afval te dumpen. De overtreders proberen zo de dure Zwitserse afvalverwerking te omzeilen.

De Zwitserse overheid heeft in de afgelopen jaren de regels verder verstrengd. In sommige regio's zijn de vuilniscontainers uitgerust met microchips die het gewicht van een vuilniszak registreren en afhankelijk daarvan bepalen hoeveel de verbruiker moet betalen. De maatregelen leiden tot een stijgend aantal 'afvaltoeristen'.

In 2017 werden 140 Zwitsers betrapt op het dumpen van vuilnis in Frankrijk, blijkt uit het jaarverslag van de Franse douane dat vorige week werd bekendgemaakt. Franche-Comté grenst in het oosten geheel aan Zwitserland. Zeker tien ton afval heeft een Zwitserse herkomst, maar de werkelijke hoeveelheid ligt wellicht nog veel hoger. Betrapte overtreders riskeren 150 euro boete en moeten hun afvalboeltje weer meenemen. Veel onder hen zien het probleem niet en betwisten de boete, luidt het nog in het verslag.

