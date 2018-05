Finnen willen hoofd van Trump op smeltende ijsberg Bob van Huet

03 mei 2018

10u29

Bron: AD.nl 4 Milieu Het hoofd van Donald Trump uitgehouwen in een ijsberg. Dat is het ambitieuze project van een Finse milieugroep om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Het is de bedoeling te volgen hoe snel de 35 meter hoge kop van de Amerikaanse president smelt.

De Melting Ice Association is een crowdfunding gestart om de benodigde 400.000 euro bijeen te krijgen om het ijzige project uit te voeren. De Finnen denken aan een bevroren variant van Mount Rushmore. Daar, in de Amerikaanse staat South Dakota, zijn in het graniet van de berg de portretten van vier grote Amerikaanse presidenten uitgehakt ( George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt en Abraham Lincoln). Tijdens een campagnemeeting in Ohio suggereerde Donald Trump vorig jaar dat zijn hoofd zou moeten worden toegevoegd aan het illustere kwartet. De Finnen gunnen hem die eer maar dan op een ijsberg.

Woordvoerder Nicholas Prieto laat weten dat Finse en Mongoolse ijskunstenaars klaarstaan om het beeld te maken. Dat is 35 meter hoog en zo’n 20 meter breed. "Wij voelen dat dit een geweldig idee is en met hulp van anderen gaan we het waarmaken."

Volgens onderzoek van het Amerikaanse Bureau voor Oceanografisch en Atmosferisch Onderzoek ondergaat de Noordpool een ongekende transformatie. De opwarming daar is momenteel twee keer groter dan waar ook ter wereld. Gesmolten ijs komt op veel plaatsen niet meer terug.

"De opwarming van de aarde is een van de grootste problemen die we hebben. Toch zijn er mensen die nog steeds twijfelen of het zo is", aldus Prieto. Een van die grote twijfelaars is Donald Trump. Volgens hem is klimaatverandering zo erg nog niet en zijn er ook voordelen aan verbonden. Ook noemde Trump de opwarming van de aarde eens ‘een Chinees bedenksel om de Amerikaanse economie minder concurrerend te maken’.

Als de Trumpijsberg er komt zal live worden gestreamd hoe snel die smelt.