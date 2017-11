Bebat Gesponsorde inhoud Filip Joos: “In mijn tweede leven wil ik eeuwig jong zijn en verhuizen naar Rome” Aangeboden door Bebat

16u06 0 Milieu Een tweede leven waarin je de kans krijgt om nog meer dromen waar te maken. Klinkt fantastisch, toch? Voetbaldier Filip Joos zou in het zijne als eeuwige jongeling zonnigere oorden willen opzoeken.

Photonews

In ‘Extra Time’ voert hij wekelijks stevige voetbalgesprekken en tussendoor voorziet hij heel wat wedstrijden van deskundig commentaar. “Een droomjob”, noemt hij het zelf en dus heeft Filip Joos naar eigen zeggen niet onmiddellijk nood aan dat tweede leven. Maar het leven is natuurlijk meer dan werken alleen.

“Dat klopt, en ja, het klinkt aanlokkelijk om een tweede verblijf op deze wereldbol te krijgen. Toch zou ik ook een tikkeltje bang zijn, want wat als mijn tweede leven niet zo fijn is als mijn eerste? In een ideale wereld zou ik dus mijn eerste en tweede leven naast elkaar kunnen leiden.”

“Eén ding staat vast: in mijn tweede leven durf ik eindelijk de stap zetten en verhuis ik naar Rome. Al is het best mogelijk dat ik na een half jaar alweer gillend naar huis terugkeer. (lacht) Het feit dat ik er een andere job zou moeten zoeken, houdt me nu tegen. Ik geniet gewoon ontzettend van wat ik momenteel doe en ik denk dat niks er ooit aan zal kunnen tippen.”

“In een tweede leven spits ik me ook meer op talen toe. Ik heb vroeger Latijn-wiskunde gestudeerd, maar die wiskunde was puur tijdverlies. Dan spreek ik liever vloeiend Spaans. Ik overwoog al een paar keer om die taal te leren en haak uiteindelijk altijd af, omdat ik bang ben dat mijn Italiaans eronder zal lijden. Maar in een tweede leven ben ik natuurlijk slim genoeg om zowel perfect Italiaans als Spaans te spreken.” (lacht)

Een andere hobby hoeft Filip niet in dat tweede leven. “Voetbal is mijn grote passie en dat mag zo blijven. Ik wil wél een lichaam dat niet veroudert, waardoor ik tot mijn zeventigste kan blijven voetballen zoals ik het nu doe. Ik ben verder niet hebberig, hoor: dat hoeft geen toplichaam te zijn, gewoon eentje dat de derde klasse aankan. (lacht) Ik hoef zeker niet zo goed te zijn als Lionel Messi. Fijn dat hij al die wonderbaarlijke dingen met een voetbal kan doen, maar ik ben echt niet jaloers op alle extra-sportieve zaken waarmee hij te maken krijgt. Ik hoop wel dat ik me in dat tweede leven eventuele nederlagen minder hard aantrek. Minder goede voetballers als ikzelf verliezen nu eenmaal regelmatig. Vroeger kon ik dagenlang sip zijn na een nederlaag. Ik heb voetbal pas leren relativeren toen ik kinderen kreeg.”

“Over die kinderen gesproken: die moéten er in mijn tweede leven ook zijn. Ik vraag me nog elke dag af waaraan ik het te danken heb dat wij net dié twee geweldige jongens uit Ethiopië konden adopteren. Wat niet wegneemt dat ik in dat nieuwe leven wel zou tekenen voor één kinderloze week per jaar. Langer kan ik ze niet missen. (lacht) Geef mij in m’n tweede leven dus maar een klein kamertje in de wijk van het Pantheon. Zodat ik minstens een week per jaar kan ontsnappen aan de dagelijkse drukte van mijn anders geweldige leven.”

Gun ook je batterijen een kans op een tweede leven, door ze in te leveren bij een inzamelpunt van Bebat. Wie weet wat voor moois die rakkers dan nog beleven. Bebat zorgt er alvast voor dat ze goed gesorteerd en gerecycleerd worden.

Ben jij al een pro in batterijen recycleren? Prove it! Ga hieronder de Battery Battle aan, bezorg zo veel mogelijk batterijtjes een tweede leven en verbaas ons met je kennis van zaken.