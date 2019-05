Experts waarschuwen: “Steden moeten dringend overstappen op circulaire economie” kv

23 mei 2019

Bron: Reuters 10 Milieu In het licht van de snelle bevolkingstoename en de stijgende CO2-uitstoot moeten steden kiezen voor een “circulaire” aanpak waarbij producten kunnen worden hergebruikt en de hoeveelheid afval wordt geminimaliseerd. Ook de productie van afvalwater moet omlaag. Dat zegt een groep wetenschappers en beleidsmakers vandaag.

Sinds 1970 is het grondstoffenverbruik in de wereld verdrievoudigd. Als er geen maatregelen getroffen worden, kan dat tegen 2050 nog eens verdubbelen, zo blijkt uit een schatting van de Verenigde Naties.

Steden over de hele wereld moeten daarom volgens experts bekijken hoe ze kunnen overstappen op een circulaire economie. Daarbij worden producten, materialen en onderdelen hergebruikt, zo weinig mogelijk afval en vervuiling gegenereerd en minder grondstoffen en energie verbruikt.

“Als we de manier waarop we produceren en consumeren niet veranderen, kunnen we blijven dromen over de uitroeiing van armoede en van de klimaatverandering, zegt Janez Potocnik, medevoorzitter van het International Resource Panel van de Verenigde Naties en EU-commissaris voor het Milieu. “De circulaire economie is het oudste concept op aarde: in de natuur gaat niets verloren en alles heeft zijn doel”, stelt de econoom tijdens de Urban Future-conferentie in de Noorse hoofdstad Oslo.

Steden op kop

Volgens de Verenigde Naties zal tegen 2050 twee derde van de wereldbevolking in steden wonen. Steden moeten dan ook koploper worden in de introductie van een circulaire economie, zegt Miranda Schnitger van de Ellen MacArthur Foundation, een liefdadigheidsorganisatie die werd opgericht door de Britse zeilster Ellen MacArthur en zich inzet voor een circulaire economie. “Steden verbruiken al 75 procent van de wereldwijde natuurlijke hulpbronnen en zijn verantwoordelijk voor 60 tot 80 procent van de koolstofuitstoot - en dat is voor de bevolking in de steden verder toeneemt.”

Schnitger verwijst daarbij naar kantoorruimte - “60 procent daarvan staat overdag leeg” - en verkeer als twee aspecten van het stadsleven die bijzonder verspillend en vervuilend zijn. “90 procent van de luchtvervuiling in steden is afkomstig van de uitstoot van voertuigen, maar voor het overgrote deel van de tijd zit er slechts één persoon in de wagen, niet vijf, en staat de auto geparkeerd. Dus je moet jezelf afvragen: hoe kunnen we efficiënter gebruik maken van die hulpbron?”

Sommige steden nemen al initiatief, bijvoorbeeld op vlak van duurzame mode. De Ellen MacArthur Foundation schat dat minder dan 1 procent kledij gerecycleerd wordt.

Schnitger verwijst ook naar Singapore, waar 29 hectaren aan extra groene ruimte werden gecreëerd door de aanleg van groendaken.

Steden moeten regelgeving creëren die bedrijven en burgers aanspoort om circulair te werk te gaan, zegt Potocnik. Uiteindelijk “is de circulaire economie onvermijdelijk”, stelt hij.