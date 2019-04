2025 Gesponsorde inhoud Experts over de energiemix van morgen: kernenergie blijft nodig Aangeboden door Nucleair Forum

07 april 2019

Wereldwijd wijzen verschillende toonaangevende wetenschappers en klimaatexperts op het belang van kernenergie in de energietransitie en de strijd tegen de klimaatverandering. Een snelle kernuitstap werkt volgens hen remmend op de vermindering van de CO2-uitstoot en verhoogt de kosten ervan.

Dat staat onder meer in een recente studie van het gezaghebbend Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ook de klimaatexperts, verenigd in het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties, zien kernenergie als een essentieel deel van de oplossing van het klimaatprobleem, omdat bij de productie ervan nauwelijks CO2 vrijkomt. Omwille van de urgentie en de omvang van het probleem, hebben we alle bestaande koolstofarme oplossingen nodig, stellen ze. Maar sommige landen gaan momenteel in de tegenovergestelde richting. Zo heeft Duitsland zijn nucleair productiepark fors afgebouwd. Daardoor verbrandt het nu meer steenkool en bruinkool om elektriciteit op te wekken. Bij die verbranding komt veel CO2 vrij.

CO2-uitstoot daalt heel traag

Een analyse van Bloomberg Energy Finance toont aan dat, ondanks de massale investeringen in energieproductie uit hernieuwbare bronnen, de CO2-uitstoot door het opwekken van elektriciteit heel traag daalt, amper een half procent per jaar. Van alle momenteel bestaande koolstofarme energiebronnen is alleen kernenergie in staat om snel de nodige hoeveelheid elektriciteit op te wekken.

Het einde van steenkool

In de Verenigde Staten pleit de Union of Concerned Scientists (UCS) vóór een koolstofarm energiebeleid, en daarom vóór het behoud van kernenergie. In Frankrijk maakte een collectief van klimaat- en energiespecialisten gebruik van een vrije tribune in de krant Le Monde. Ze schrijven dat, om een klimaatchaos te voorkomen, de resterende steenkool binnen dertig jaar uit de elektriciteitsproductie moet verdwijnen. Zonder kernenergie is dat niet mogelijk.

Kernenergie verder ontwikkelen

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft becijferd dat de vraag naar energie en elektriciteit in de toekomst zal blijven toenemen. Die trend zal niet omkeren. Met de huidige energiekeuzes zal de wereldwijde CO2-uitstoot nog stijgen. Om die emissies naar beneden te krijgen, zijn bijkomende maatregelen vereist. Een ervan is de verdere ontwikkeling van kernenergie.