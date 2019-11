Eurowings biedt Greta Thunberg gratis vlucht aan op weg naar klimaattop in Madrid jv

04 november 2019

10u13

Bron: Focus 2 Milieu Ook Greta Thunberg zeilde van Europa naar Amerika om deel te nemen aan de klimaatconferentie in Chili. Maar die bijeenkomst is inmiddels afgelast en verplaatst naar de Spaanse hoofdstad Madrid. Daar wordt de Zweedse klimaatactiviste nu van 2 tot 13 december verwacht. Eén aanbod om er tijdig te geraken komt alvast als een surprise.

De internationale klimaattop in Chili gaat niet door. Dat is niet alleen brute pech voor onze landgenote Anuna De Wever, die met een zeilboot al weken op weg is naar Zuid-Amerika, maar ook voor haar wereldberoemde Zweedse collega-klimaatactiviste, Greta Thunberg, die eveneens “de halve wereld rondreisde in de verkeerde richting”. Thunberg was al aangekomen in de VS en zocht via Twitter een transportmiddel om de Atlantische Oceaan weer over te steken.

De Spaanse regering bood de zestienjarige hulp aan, zonder die te specificeren op de microblogsite. De Duitse lagekostenmaatschappij Eurowings - dochter van Lufthansa - had wél een concreet voorstel: zij willen Greta Thunberg gratis van New York naar Düsseldorf vliegen. CO2-neutraal gecompenseerd door myclimate, voegde Eurowings er meteen aan toe. Myclimate is een in Zürich gevestigde milieuorganisatie. Toch blijft het een opvallende aanbieding, gezien Thunberg de Atlantische Oceaan was overgevaren met een zeilboot, net om een erg vervuilend vliegtuig als transportmiddel te vermijden. De kans dat de tiener het aanbod zal afwijzen, is dan ook groot.

