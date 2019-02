Europese windmolenparken produceerden vorig jaar 18 procent meer energie ttr

07 februari 2019

11u28

Bron: anp 0 Milieu Europese windmolenparken op zee waren vorig jaar goed voor meer elektriciteit dan het jaar ervoor. Doordat meer en krachtigere windturbines werden aangesloten, steeg de energiecapaciteit volgens brancheorganisatie WindEurope met 18 procent.

In 2018 werden in totaal vijftien nieuwe windmolenparken op zee aangesloten, waardoor er netto 2,6 gigawatt (GW) bijkwam. Daarmee waren windmolens op zee goed voor een tiende van alle windenergie in Europa en 2 procent van alle elektriciteit die Europeanen verbruikten.

Bijna 90 procent van de nieuw bijgekomen windenergie komt op het conto van twee landen: Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De Britten sloten vorig jaar onder meer 's werelds grootste windmolenpark op zee aan en installeerden 's werelds krachtigste windturbines op zee.

België

Het voorbije jaar werd een belangrijke kaap gehaald in België: de 274 windturbines in de vijf bestaande windparken op de Belgische Noordzee - samen goed voor 1.186 MW aan capaciteit - produceerden 3.408 gigawattuur aan elektriciteit. Of het jaarverbruik van een miljoen gezinnen. Dat maakte het Belgian Offshore Platform (BOP), de vereniging van investeerders en eigenaars van windparken in de Belgische Noordzee, onlangs bekend.

In 2019 zullen de zes windmolenparken op de Belgische Noordzee genoeg elektriciteit leveren om het jaarverbruik van zowat 1,3 miljoen huishoudens te dekken. Dat is vergelijkbaar met de elektriciteit die wordt opgewekt door een grote en kleine kerncentrale samen, zo bleek uit cijfers van het BOP.