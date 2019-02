Europese lidstaten halen neus op voor duurzame pesticiden kg

Bron: Belga 0 Milieu De Europese lidstaten boeken onvoldoende vooruitgang bij het omzetten van de richtlijn duurzaam pesticidengebruik. Dat zegt het Europees Parlement in een nieuw rapport, waarin het zich zorgen maakt over feit dat er maar niet ingezet wordt op niet-chemische alternatieven. Het rapport komt er net nu een nieuwe, grootschalige analyse waarschuwt voor het verdwijnen van alle insecten.

De richtlijn die moet leiden tot een duurzaam gebruik van pesticiden is precies tien jaar oud. De tekst, die in alle lidstaten in nationale wetgeving moest worden omgezet, is bedoeld om de gevolgen van het gebruik van pesticiden voor mens, dier en milieu te beperken. Er wordt onder meer gevraagd het gebruik van niet-chemische en alternatieve gewasbeschermingsmiddelen te bevorderen.

Vijf lidstaten

De implementatie van de richtlijn laat echter fors te wensen over, stelt het Europees Parlement in een nieuw rapport. "Slechts vijf lidstaten, waaronder België, hebben meetbare, ambitieuze doelstellingen opgesteld om het duurzaam gebruik van pesticiden te bevorderen", zegt Hilde Vautmans (Open Vld). "Vooral met betrekking tot alternatieve technieken, zoals geïntegreerde gewasbescherming, blijkt weinig vooruitgang geboekt."

Bart Staes (Groen) is tevreden dat het parlementaire rapport vraagt om voorrang te geven aan niet-chemische alternatieven en kwetsbare groepen te beschermen door pesticiden niet te gebruiken in openbare ruimtes. Het zijn ook twee aanbevelingen die hij schreef voor de bijzondere parlementaire commissie die onderzoek deed naar de toelatingsprocedure voor pesticiden.

Agrochemische lobby

Dat de lidstaten de Europese richtlijn onvoldoende toepassen, wijt Staes onder andere aan de "druk van de agrochemische landbouwlobby". Hij is naar eigen zeggen ook verbijsterd over het feit dat de liberale en christendemocratische fracties het rapport nog probeerden af te zwakken.



"Zij negeren daarmee de stroom wetenschappelijke publicaties die laten zien dat het grote uitsterven is begonnen", zegt hij. Zeer recent nog werd in het wetenschappelijke tijdschrift Biological Conservation een grootschalige analyse gepubliceerd die waarschuwt voor het verdwijnen van alle insecten over honderd jaar.

Burgerinitiatief

De auteur van het parlementaire rapport, de Spaanse Pilar Ayuso (EVP), wijst erop dat Europeanen steeds ongeruster worden over het feit dat zoveel landbouwers afhankelijk zijn van pesticiden.



Het door 1,3 miljoen personen ondertekende burgerinitiatief waarin opgeroepen wordt tot een verbod op glyfosaat (Roundup), leidde er gisterenavond nog toe dat de risicobeoordelingen inzake voedselveiligheid transparanter zullen worden. De onderhandelaars van het parlement en de lidstaten sloten daarover een akkoord.

