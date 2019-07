Europese Commissie wil bossen beter gaan beschermen AW

23 juli 2019

15u26

Bron: ANP 4 Milieu De Europese Commissie wil meer actie om de bossen wereldwijd te beschermen en ontbossing tegen te gaan. "We zullen onze klimaatdoelen niet halen zonder de bossen te beschermen", aldus vicevoorzitter Frans Timmermans in Brussel.

“De bossen zijn de groene longen van de planeet en we moeten ervoor zorgen zoals we zorgen voor onze eigen longen", aldus Timmermans. De uitstoot van broeikasgassen door ontbossing is volgens de commissie de tweede belangrijkste oorzaak van klimaatverandering.



Timmermans zei ervan uit te gaan dat de nieuwe commissie per 1 november onder leiding van Ursula von der Leyen de ontbossing opneemt in door haar beloofde klimaatwetgeving. De EU-landen zouden de consumptie van producten die aan ontbossing zijn gerelateerd, zoals soja, palmolie, cacao en vlees, drastisch moeten verlagen.



Volgens het Wereld Natuurfonds is de EU met 36 procent internationaal topimporteur van gewassen en dierlijke producten die zorgen voor kaalslag. De organisatie noemt het "langverwachte" voornemen vanuit Brussel "een stap in de goede richting".

