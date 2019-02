Europese Commissie in beroep tegen arrest rond mildere uitstootnormen voor nieuwe wagens jv

22 februari 2019

20u26

Bron: belga 0 Milieu De Europese Commissie gaat in beroep tegen het arrest van Gerecht van de Europese Unie over uitstootnormen voor nieuwe personenwagens. Dat arrest, dat er kwam na een klacht van de steden Brussel, Parijs en Madrid, stelde dat de Europese Commissie niet bevoegd was om de uitstootnormen voor nieuwe personenwagens milder te maken voor tests in reële rijomstandigheden.

Europa heeft al meer dan tien jaar uitstootnormen vastgelegd voor de goedkeuring van nieuwe types voertuigen. Sinds dieselgate, het schandaal rond de sjoemelsoftware bij Volkswagen die testresultaten vervalste, moeten die normen ook gehaald worden in nieuwe, onder reële rijomstandigheden uitgevoerde tests (RDE-tests).

Om statistische onzekerheden in rekening te brengen, heeft de Europese Commissie echter een correctiecoëfficiënt toegepast op die normen. Daardoor liggen de grenswaarden voor die RDE-tests tijdens een overgangsperiode zelfs ruim dubbel zo hoog als de oorspronkelijke grenswaarden.

Niet bevoegd

Brussel, Parijs en Madrid - drie steden die elk maatregelen nemen om vervuilende auto's buiten te houden - vochten die nieuwe normen aan bij het Gerecht van de Europese Unie in Luxemburg. Dat oordeelde in december dat de Commissie niet bevoegd was om deze grenswaarden voor de RDE-tests te wijzigen door correctiecoëfficiënten toe te passen. Het Gerecht zegt overigens dat die correctie te ruim is om te kunnen nagaan of de Euro 6-norm bij die tests wordt nageleefd.

De Commissie gaat nu tegen die uitspraak in beroep, waardoor de zaak voor het Europees Hof van Justitie komt.