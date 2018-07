Europese burgers springen zondag in rivieren om aandacht te vragen voor proper water bvb

05 juli 2018

15u34

Bron: Belga 0 Milieu Duizenden Europese burgers springen op zondag 8 juli in rivieren om aandacht te vragen voor de kwaliteit van de waterlopen. GoodPlanet Belgium coördineert de Big Jump in België. Dit jaar worden er in ons land 16 jumps georganiseerd.

"Duurzaam beheerde waterlopen zijn vitaal voor onze samenleving", zegt Jo Van Cauwenberge, directeur van GoodPlanet. "Dat wordt in periodes van hitte, droogte en dreigende klimaatverandering eens te meer duidelijk. Zondag laten we zien dat we als burgers wakker liggen van de kwaliteit van onze rivieren."

De Big Jump ontstond in 2005 om aandacht te vragen voor proper water en er over te waken dat de doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn "water" bereikt worden. "Die richtlijn moest er tegen 2015 voor zorgen dat ons oppervlakte- en grondwater van een goede ecologische kwaliteit is", legt Van Cauwenberge uit.

Waterkwaliteit

De toestand van onze beken, rivieren, meren en oceanen is er sinds de invoering van die kaderrichtlijn op vooruitgaan, blijkt uit een meetrapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). "Op sommige plaatsen werden positieve resultaten geboekt en is er weer leven in het water. Maar de vooruitgang stagneert en slaat op slechts 50 procent van de Europese waterlopen", aldus Van Cauwenberge.

Volgens de VMM stagneert ook in België de verbetering van de waterkwaliteit. "We moeten dus nog een tandje bijsteken om die 'goede ecologische toestand' te bereiken", luidt het.

150 Big Jumps

Met de aangekondigde tropische temperaturen verwacht de organisatie komende zondag nog meer deelnemers en toeschouwers. Over heel Europa zijn er meer dan 150 Big Jumps geregistreerd in meer dan 20 landen. In België vindt de actie zondag om 15 uur plaats in onder meer Aalst, Harelbeke, Sint-Truiden, Anderlecht, Overijse, Wépion, Hoei en Rochefort.

Tijdens de twaalfde editie van Big Jump in 2017 waren er ruim duizend springers en duizenden supporters in België.