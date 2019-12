Europees Parlement reageert enthousiast op klimaatplan: “Maar hoe zullen die maatregelen gefinancierd worden?” SVM

11 december 2019

17u39

Bron: Belga 1 Milieu Het Europees Parlement reageert enthousiast op de Green Deal die Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vandaag in het halfrond voorgesteld heeft. Verschillende fracties stellen zich wel vragen bij de financiering van de klimaatmaatregelen.

De Commissie-von der Leyen steunt op een coalitie van de christendemocratische EVP, de sociaaldemocratische S&D en het liberale Renew Europe. Het is dan ook geen verrassing dat de drie grootste fracties in het Europees Parlement de Europese Green Deal voluit steunen. Uiteraard zijn er wel de nodige nuanceverschillen.

"Wij EVP'ers zijn misschien geen klimaatstrijders, maar we moeten wel klimaatnerds zijn", sprak de Nederlandse Esther de Lange namens de grootste familie in het Europees Parlement. "Wij kunnen de laatste generatie zijn die kan handelen en een impact kan hebben." Haar CD&V-collega's Kris Peeters en Cindy Franssen spreken van een realistisch en haalbaar plan dat eindelijk ook de lucht- en scheepvaart voor hun verantwoordelijkheid zal stellen.

Hilde Vautmans (Open Vld) heeft het over een "game changer". Volgens haar liberale fractie kan de groene transitie alleen verwezenlijkt worden met een alomvattende strategie om plasticvervuiling aan te pakken, een circulaire economie en ondersteuning van onderzoek, innovatie en digitale technologieën. "We hebben de lat hoog, maar realistisch gelegd. Kathleen Van Brempt (sp.a) spreekt van een heuse "paradigmashift".

Bij de N-VA worden vragen gesteld bij de financiering van de Green Deal. "Wij willen graag een becijferd, onderbouwd plan met een beoordeling van de impact", zegt Johan Van Overtveldt. "Een plan dat bulkt van de ambitie maar dat onderbouw mist draagt het risico de doelstellingen te missen én de steun van de Europese burger te verliezen.”

Ook Petra De Sutter (Groen) waarschuwt dat er voldoende publieke en private middelen moeten zijn om de plannen effectief te realiseren. Als voorzitter van de parlementscommissie Interne Markt wil De Sutter dat in het kader van de onderhandelingen over de volgende Europese meerjarenbegroting 50 procent van het Europees budget effectief naar klimaatmaatregelen gaat. "Daarnaast is het ook belangrijk dat de vele plannen snel en grondig worden uitgevoerd en dat de klimaatambitie niet teniet wordt gedaan door klimaatonvriendelijke maatregelen in bestaande Europese regelgeving.”