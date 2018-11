Europees Parlement eist stevige reductie CO2-uitstoot vrachtwagens TTR

14 november 2018

17u53

Bron: Belga 1 Milieu De CO2-uitstoot door vrachtwagens en bussen moet in 2030 35 procent lager liggen dan vandaag. Dat eist het Europees Parlement. Het is voor het eerst dat de uitstoot door vrachtwagens wordt ingeperkt.

Om Europa in staat te stellen zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 40 procent te reduceren in vergelijking met 1990 - in het kader van het klimaatakkoord van Parijs - wil de EU het wegvervoer aanpakken. Over nieuwe reductiedoelstellingen voor personenwagens en lichte vrachtwagens, die verantwoordelijk zijn voor 15 procent van de totale CO2-uitstoot in de EU, wordt reeds volop onderhandeld. Zware bedrijfsvoertuigen zijn goed voor 6 procent van de uitstoot, maar ontsnapten tot nu toe steeds aan uitstootnormen.

Het Europees Parlement wil daar nu iets aan doen. In Straatsburg beslisten de parlementsleden dat de maximale CO2-uitstoot door vrachtwagens en bussen tegen 2030 met 35 procent moet teruggedrongen worden in vergelijking met de normen die gelden voor 2019. Tegen 2025 moet de uitstoot al met 20 procent gereduceerd zijn.

Rapport

Het parlement gaat daarmee verder dan de Europese Commissie, die in mei reductiedoelstellingen van 15 procent tegen 2025 en 30 tegen 2030 voorstelde. "Ondanks gelobby vanuit de auto-industrie én zware tegenstand van de conservatieve partijen stemt een meerderheid van het parlement in met onze ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen", klopt Bart Staes (Groen) zich op de borst. Het is zijn Nederlandse fractiegenoot Bas Eickhout die het rapport opstelde dat vandaag werd goedgekeurd.

De stemming in het parlement is niet het einde van de rit. De Europese ministers van Transport moeten hun onderlinge standpunt nog bepalen, waarna het parlement en de Raad ook de onderhandelingen over de uitstootnormen voor vrachtwagens kunnen aanvatten. Ivo Belet (CD&V) hoopt dat die gesprekken voor het einde van de legislatuur worden afgerond.