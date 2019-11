Europees burgerinitiatief opgestart tegen synthetische pesticiden IB

25 november 2019

00u45

Bron: Belga 0 Milieu Zo'n 90 organisaties uit 17 Europese landen slaan de handen in elkaar om synthetische pesticiden tegen 2035 geleidelijk uit te faseren. Ook eisen ze meer actie om biologische, duurzame landbouw te realiseren.

De organisaties bundelen hun krachten in een Europees burgerinitiatief en hopen tegen september 2020 een miljoen handtekeningen te verzamelen, zodat het op tafel terechtkomt bij de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Het burgerinitiatief geeft aan dat landbouwers onder druk staan door "de oneerlijke prijzen" waar ze mee te maken krijgen, door het gebrek aan politieke steun en door grote landbouwbedrijven. Volgens de organisatoren zouden in de EU zo'n vier miljoen kleine landbouwbedrijven tussen 2005 en 2016 verdwenen zijn. Daarnaast verwijzen ze naar studies die aantonen dat de natuur, verschillende diersoorten en ecosystemen in gevaar zijn.

Wetsvoorstellen

Het Europees Burgerinitiatief roept daarom de Europese Commissie op verschillende wetsvoorstellen in te dienen. Zo willen de initiatiefnemers het gebruik van synthetische pesticiden geleidelijk afgeschaft zien tot 80 procent tegen 2030. Tegen 2035 hopen ze dat alle synthetische pesticiden dan verboden zijn.

Daarnaast willen ze natuurlijke ecosystemen in landbouwgebieden herstellen, wat ten goede zou komen aan de biodiversiteit.

Steun tijdens transitie

Tenslotte willen ze dat ook landbouwers in deze transitie worden gesteund. "Deze campagne staat zij aan zij met landbouwers en landarbeiders. Wij eisen een rechtvaardige overgang voor de boeren om hen te ondersteunen bij de overschakeling op de pesticidenvrije, duurzame landbouw die we nodig hebben voor onze toekomst", zegt Adrian Bebb, campagnevoerder van Friends of the Earth Europe, een van de initiatiefnemers.

Volgens de organisaties zou er prioriteit moeten gegeven worden aan kleinschalige, diverse en duurzame landbouwbedrijven. Ook ecologische en biologische landbouw moet gesteund worden. Als laatste hopen ze dat er een onafhankelijke opleiding op het gebied van pesticide- en GGO-vrije landbouw aangeboden kan worden.

De campagne wordt geleid door een groep van maatschappelijke verenigingen die zich inzetten voor het milieu, gezondheid, landbouw en bijenteelt. Tot de organisatoren behoren onder andere de Europese netwerken Friends of the Earth Europe en het Pesticide Action Network (PAN).