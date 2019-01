EU-agentschap wil verbod op microplastics in huis-, tuin- en keukenproducten kv

30 januari 2019

17u51

Bron: Belga Milieu Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) wil af van microplastics die bewust worden toegevoegd aan allerlei dagelijkse producten, gaande van cosmetica tot verven en mest. "Zo'n beperking zou ertoe kunnen leiden dat er 400.000 ton microplastics minder in de natuur terechtkomen in de Europese Unie in twintig jaar", zo staat in een persbericht van het agentschap.

Microplastics zijn minuscule stukjes plastic, met een diameter van minder dan 5 millimeter. Een groot deel ervan is afkomstig van groter plastic afval, denk bijvoorbeeld aan banden, maar een "niet verwaarloosbaar" gedeelte zijn microplastics die bewust worden gebruikt in verschillende industrieën. Volgens de Europese Commissie komt elk jaar 75.000 tot 300.000 ton microplastics in de natuur terecht.

Het rapport van de ECHA kwam er op vraag van de Europese Commissie. Het is een eerste stap in de richting van wetgeving. Die zou er ten vroegste in de lente van 2020 komen. De Commissie zal eerst nog een openbare consultatie houden.



De Europese Unie treedt al langer op tegen plastic, dat 70 procent uitmaakt van het afval dat in de oceanen terechtkomt. Eind vorig jaar bereikten de lidstaten en het Europees parlement een akkoord om plastic voor eenmalig gebruikt te verbieden in 2021.