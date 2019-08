Eten we binnenkort sardienen of tonijn uit de Noordzee? ES

20 augustus 2019

16u21

Bron: Belga 0 Milieu Door de klimaatopwarming duiken er in de Noordzee andere soorten vissen op. Op een visserijtop verklaarde voorzitter Uwe Richter van een Duitse sectorvereniging dat er binnenkort commercieel gevist zou kunnen worden op sardienen of tonijn in de Noordzee, op voorwaarde dat die visbestanden blijven toenemen.

De Duitse visserijsector verzamelt in Magdeburg voor een top met als voornaamste onderwerp de gevolgen van de klimaatopwarming. Naast uitdagingen biedt die ook kansen voor de visserij, merkte Uwe Richter van de Deutschen Hochseefischerei op. Doordat het Noordzeewater opwarmt, verschuiven soorten. Als voorbeelden gaf hij sardienen en tonijn. Als die visbestanden verder zouden uitbreiden, zouden ze binnenkort commercieel bevist kunnen worden, luidt het.

Marien bioloog Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee bevestigt dat de klimaatopwarming effecten heeft op de visbestanden. "Dieren zoeken hun temperatuuroptimum. Het is logisch dat een aantal soorten noordwaarts opschuiven", zegt hij. Maar de toestand is complex: zo zijn de kreeftjes die voedsel zijn voor jonge kabeljauwen al 1.000 km noordwaarts opgeschoven, en de kabeljauw nog niet. "Dan is er een synchronisatieprobleem", zegt Seys.

“Vandaag nog geen commerciële visvangst mogelijk”

Seys denkt niet dat er op korte termijn op sardienen en tonijn gevist zal worden in onze contreien. "Sardienen verschijnen in warme periodes inderdaad al in de Noordzee, maar het is op vandaag zeker niet mogelijk om ze commercieel te bevissen. Mogelijk zal dat ooit wel het geval zijn", zegt de bioloog. "Wat tonijn betreft, speelt de klimaatverandering minder een rol. Atlantische blauwvintonijn is sterk overbevist. Ook al zijn er een aantal hoopgevende signalen, de soort blijft kwetsbaar. Er zijn zeker geen perspectieven voor bevissing.”

“Risico op diplomatieke spanningen”

Seys merkt nog op dat de verschuivingen ook tot diplomatieke problemen tussen landen kunnen leiden. De visserijrechten zijn immers gebonden aan bepaalde gebieden en die verhuizen niet mee met de soorten. "Er werd in het verleden bijvoorbeeld bijna oorlog gevoerd over de makreelvangst." Op dat vlak is de nakende brexit een belangrijke bron van zorgen voor de sector.