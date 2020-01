Er groeit voortaan gras rond de Mount Everest AW

10 januari 2020

14u13

Bron: Global Change Biology 0 Milieu Een opmerkelijk zicht: steeds meer gras en struikjes zijn aan het groeien rondom de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld. Dat stelden wetenschappers vast aan de hand van satellietbeelden. En terwijl veel groen meestal goed nieuws is voor het klimaat, is het dat nu niet per se. Dat schrijven ze in het vaktijdschrift Global Change Biology

Wetenschappers van de universiteit van Exeter, in Groot-Brittannië, gingen aan de slag met de satellietbeelden die de Landsat – een satelliet van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA – tussen 1993 en 2018 registreerde. Zo zochten ze uit hoe de vegetatie in het Himalayagebergte doorheen de jaren evolueerde.

Het ging daarbij specifiek om de vegetatie op onherbergzame hoogtes van 4.150 tot 6.000 meter boven de zeespiegel, tussen de boomgrens – bomen groeien maar tot op een zekere hoogte, daarboven is het te koud – en de sneeuwgrens, waar altijd sneeuw ligt. Die hoogte verklaart meteen waarom de wetenschappers gebruik dienden te maken van satellietbeelden.

Uit de beelden bleek dat de plantengroei in het gebied vijf tot wel vijftien keer groter is in vergelijking met een gebied met permanente gletsjers en sneeuw. Vooral in de zone tussen 5.000 en 5.500 meter was de toename aan gras en kleine struiken het sterkst.

Oorzaken en gevolg

Mogelijke oorzaken hebben de onderzoekers voorlopig niet benoemd, wel sluiten hun bevindingen perfect aan bij andere studies die aantonen dat het ijs in de Himalaya sneller smelt als gevolg van de klimaatopwarming.

En het gevolg van de plantengroei? “Sneeuw valt en smelt hier met de seizoenen, en we weten niet welke gevolgen de veranderende plantengroei zal hebben op dit aspect van de waterkringloop”, aldus Karen Anderson van de universiteit van Exeter. “En dat is van levensbelang.” Meer dan 1,4 miljard mensen zijn voor hun watervoorziening immers afhankelijk van dit gebied.