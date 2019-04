Enkel in de transportsector stijgt de CO2-uitstoot nog in Europa TVC

09 april 2019

15u01

Bron: Belga 0 Milieu De uitstoot van CO2 is in Europa met 22 procent gedaald van 1990 tot 2017. In alle sectoren daalde de uitstoot, behalve in de transportsector, blijkt vandaag uit een nieuw rapport van de Europese Commissie.

Auto's, vrachtwagens, vliegtuigen en andere schepen reden in tijden van toenemende milieuregelgeving als enige tegen de richting in. Zo is de uitstoot van het wegtransport met 20 procent toegenomen en is er een verdubbeling bij de luchtvaart. De vervuiling door energieproductie daalde in die periode wel, met 32 procent of de scherpste daling.

De economische groei is minder afhankelijk van energieconsumptie, leest het rapport. Zowel de 'energieproductiviteit' (de economische productie per eenheid energie, nvdr) als de 'intensiteit' van broeikasgassen bij de energieconsumptie zijn altijd blijven verbeteren. Vooral de maatregelen rond energie-efficiëntie van de lidstaten zorgden hiervoor. Maar de inspanningen moeten opgedreven worden om de energie-efficiëntiedoelstellingen voor 2020 te halen. Na een daling tussen 2007 en 2014 is de energieconsumptie de voorbije jaren immers toegenomen, tot boven het nodige groeipad richting 2020. Koudere temperaturen in 2015 en 2016 zijn de grootste verantwoordelijken, maar ook de groeiende economie en lagere olieprijzen.

"We moeten de inspanningen opdrijven om de 2020-doelstellingen te halen", zegt Miguel Arias Canete, de EU-commissaris voor Klimaat en Energie.

Voor het transport lijkt nog werk aan de winkel. "In de transportsector zijn energieverbruik en uitstoot gedaald van 2007 tot 2013, maar we zitten nu ruwweg opnieuw op het niveau van 2005", vermeldt het rapport. "De positieve impact van efficiëntiemaatregelen werd tenietgedaan door de toenemende transportactiviteit en het gebruik van goederentransport over de weg met een lage capaciteit."

Europa wil het voortouw nemen in de strijd tegen de opwarming en scherpte de doelstellingen aan: tegen 2020 met de uitstoot van de schadelijke broeikasgassen met minstens 40 procent gedaald zijn ten opzichte van 1990. Hernieuwbare energie moet met 32 procent stijgen en de energie-efficiëntie moet 32,5 procent hoger.