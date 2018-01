Energieproductie zonnepanelen stagneerde in 2017 Redactie

26 januari 2018

17u44

Bron: Belga 0 Milieu De productie van hernieuwbare energie via wind en zon is vorig jaar met 4 procent gestegen in België. Maar de stijging komt volledig op het conto van de windmolens. De hoeveelheid opgewekte zonne-energie bleef ongeveer gelijk, zo leren cijfers van de federale energieregulator Creg.

Wind- en zonne-energie namen samen met 4 procent of 0,3 terrawattuur (TWh) toe, zo meldt het CREG-rapport over de evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas. Windenergie ging van 4,6 TWh in 2016 naar 4,9 TWh, zonne-energie bleef op 2,9 TWh.

Donkere maand

Bij die stagnatie van de zonne-energie uit bijvoorbeeld de talrijke zonnepanelen op de daken speelde zeker het weer een rol, klinkt het bij de Creg. December was bijvoorbeeld een zeer donkere maand en dat heeft invloed op de productie.

De kerncentrales produceerden 40,2 TWh, een daling met 1,2 TWh. De gascentrales bleven nagenoeg stabiel op 18,4 TWh en ook de invoer bleef ongeveer op het peil van 2016 (6,6 TWh).

Gasconsumptie hoger

2017 is voorts het eerste jaar waarin geen elektriciteit meer geproduceerd werd in steenkoolcentrales. De laatste steenkoolcentrale in Langerlo sloot in 2016 de deuren. De totale elektriciteitsafname bleef min of meer stabiel op 77,3 TWh. De gasconsumptie ging 1,4 procent hoger naar 182 TWh.