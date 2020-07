Emmer in de douche, gras niet te kort maaien,... : expert vertelt hoe je zelf spaarzamer om kan gaan met water

Milieu

Voor het vierde jaar op rij kampt Vlaanderen met een dreigend watertekort. Ons waterverbruik verminderen is dan ook meer dan ooit nodig. “De gemiddelde Vlaming gebruikt ongeveer 114 liter kraantjeswater per dag. Met indirect waterverbruik loopt dat zelfs op tot 7.400 liter per dag ”, zegt Dries Moorthamers, communicatieverantwoordelijke van Join For Water. Maar hoe kunnen we spaarzamer met water omgaan?