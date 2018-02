Elke week 4 milieubeschermers vermoord in 2017 KVE

02 februari 2018

19u51

Bron: ips 44 Milieu Vorig jaar werden 197 mensen gedood omdat ze zich verzetten tegen bedrijven of overheden die hun grond proberen aan te slaan of het milieu schade toebrengen. Dat blijkt uit cijfers van Global Witness in samenwerking met de Britse krant The Guardian.

De activisten staan op de frontlinie van een wereldwijde veldslag over alle continenten, stelt Global Witness. Het gaat van de strijd om grondstoffen in het Amazonegebied tot vermoorde parkwachters in de Democratische Republiek Congo. De bedreigingen waaraan ze bloot staan, zijn dezelfde.

Agribusiness op nummer 1

Net als de voorbije jaren staat Latijns-Amerika ook in 2017 aan de top wat het aantal moorden betreft op mensen die land of milieu verdedigen. Opvallend is wel dat de industriële landbouw de mijnbouwsector heeft ingehaald als industrie die het vaakst in verband wordt gebracht met de moorden. Samen zijn beide sectoren goed voor 60 procent van alle bekende verbanden.

Het beschermen van milieuparken blijft een van de meest gevaarlijke banen ter wereld: 21 van de moorden in 2017 konden gelinkt worden aan stroperij.

Mexico veel gevaarlijker

Een van de landen waar het in sneltempo gevaarlijker wordt om op te komen voor landrechten, is Mexico. Het land is gestegen van de veertiende naar de vierde plek in de rangschikking van gevaarlijkste landen voor milieubeschermers.

Helemaal in het begin van 2017 werd Isidro Balenegro Lopez, winnaar van de Goldman Environmental Award neergeschoten. Hij verzette zich tegen de illegale houtkap. Lopez is al de tweede winnaar van de zogeheten ‘groene Nobelprijs’ die wordt omgebracht. Een jaar eerder gebeurde dat ook met de gevierde Hondurese activiste Berta Caceres.

Arsenaal

Moord is maar één tactiek uit het arsenaal om critici het zwijgen op te leggen, stelt Global Witness. Vaak krijgen ze ook te maken met talrijke doodsbedreigingen, geweld en seksuele intimidatie of agressieve rechtszaken.

“Zolang bedrijven, investeerders en regeringen niet oprecht rekening houden met de gevolgen van hun beslissingen voor de lokale gemeenschappen, zullen de mensen die hun nek uitsteken te maken blijven krijgen met geweld, arrestaties en moord”, zegt Rachel Cox van Global Witness.