Elke klimaatbetoger in Brussel krijgt stuk bos: “Op 2 december eisen wij een toekomstplan” HA

22 november 2018

12u53

Bron: IPS 0 Milieu Voor elke deelnemer aan de klimaatmars in Brussel op 2 december zal een vierkante meter bos aangeplant worden. Op die manier willen de organisaties achter de mars zoveel mogelijk mensen op de been brengen.

De organisatoren van de Claim The Climate-betoging zijn ambitieus: ze mikken op de grootste Belgische klimaatbetoging ooit, met duizenden burgers die een ambitieuzer klimaatbeleid eisen. Om die boodschap kracht bij te zetten beloven BOS+, Climate Express en de Klimaatcoalitie nu een vierkante meter bos voor elke deelnemer aan de klimaatmars Claim the Climate.



De helft van de bomen van het klimaatbos zal in Vlaanderen geplant worden, de andere helft in het regenwoud van Ecuador.

Resultaat verzekerd

“In tegenstelling tot het zwakke klimaatbeleid van de afgelopen jaren – de Belgische uitstoot stijgt sinds 2014 opnieuw – doet Claim the Climate waar de politiek maar niet in slaagt”, zegt Bert De Somviele, directeur bij BOS+. “Naast het belang van zich te laten horen in de straten van Brussel, zorgt een deelname aan de klimaatmars voor nieuwe bossen. Impact én resultaat verzekerd dus.”



Hoe meer mensen in de straten van Brussel, hoe luider de stem om een verantwoordelijk klimaatbeleid en hoe groter de klimaatbossen zullen worden. “Een bos dat zijn oorsprong kent in de tot nog toe ‘grootste klimaatmars ooit’, spreekt tot verbeelding, niet?”, zegt De Somviele. “En je mag er zeker van zijn: net zoals de klimaat-en natuurbeweging alleen maar zal groeien in de toekomst, zullen deze klimaatbossen alleen maar groter worden”.

Het belooft het grootste klimaatprotest te worden in de Belgische geschiedenis Charlotte Scheerens van Climate Express

Klimaattop

De klimaatmars van 2 december valt samen met de eerste dag van de internationale klimaattop COP24 in Polen. De mars is dan ook in de eerste plaats een signaal naar de Belgische politici om meer ambitie te tonen en werk maken van een doorgedreven nationaal klimaatbeleid, zeggen de organisatoren.

“Duizenden mensen zijn al weken aan het plannen hoe ze op 2 december naar de klimaatmars komen, het belooft het grootste klimaatprotest te worden in de Belgische geschiedenis”, zegt Charlotte Scheerens van Climate Express. “Burgers zijn in beweging, maar de politiek staat stil. Op 2 december tonen we dat het klimaat van ons allemaal is – en eisen we een toekomstplan.”

Op de website www.claimtheclimate.be hebben zich al bijna 20.000 mensen geregistreerd.